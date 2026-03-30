Revista Dominical

Así fueron los ‘campos de concentración’ de Costa Rica durante la II Guerra Mundial

Un barco hundido en Limón y familias destrozadas en San José: así fue el trauma de la guerra en Costa Rica y así se conmemorará en adelante.

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Por Roger Bolaños Vargas

“Hay que liquidar económicamente a los simpatizantes de los crímenes de la Gestapo, la guerra es a muerte: contra ellos o con ellos”. Texto del 28 de junio de 1942 en el diario La Tribuna de Costa Rica.








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Roger Bolaños Vargas

Roger Bolaños Vargas

Periodista de la Revista Dominical desde 2025. Labora en cobertura política desde 2022. Graduado de bachiller en Periodismo y Relaciones Públicas en la Universidad de Costa Rica. Trabajó en verificación de noticias falsas, sucesos e internacionales. Recibió el premio de La Nación como “Periodista del año” en 2023.

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