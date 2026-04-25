Revista Dominical

Fotos históricas de la masiva coronación de la Virgen de los Ángeles, hace 100 años, en Cartago

La coronación de la Virgen de los Ángeles ocurrió en Cartago hace 100 años. Vea las fotos históricas.

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Por Julián Navarrete Silva
20/04/2026 Cartago, Basílica de los Angeles, Conmemoración del Centenario de la Coronación Pontificia de la imagen de Nuestra Señora de los Angeles, Patrona de Costa Rica, 1926 - 2026, entrevista con Pbro Ricardo Cerdas Guntanis, fotografía: Marvin Caravaca.
Monseñor Rafael Otón Castro llevó la corona desde la basílica hasta la plaza, donde se llevó a cabo la ceremonia. (Marvin Caravaca/Marvin Caravaca)







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Coronación de la Virgen de los ÁngelesCartago
Julián Navarrete Silva

Julián Navarrete Silva

Periodista de Revista Dominical, con más de 10 años de experiencia. Cubrió la crisis política nicaragüense desde 2018 para el diario La Prensa y Divergentes. Ha publicado en Reportagen, Courrier International, Internazionale, El País, Connectas, entre otros medios internacionales.

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