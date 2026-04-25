Fotos históricas de la masiva coronación de la Virgen de los Ángeles, hace 100 años, en Cartago

Este sábado se cumplen 100 años de la coronación pontificia de la Virgen de los Ángeles, un evento que tuvo repercusiones sociales, políticas y religiosas en el país, y que elevó a La Negrita como símbolo nacional.
Se calcula que el evento convocó a entre 15.000 y 20.000 personas en Cartago. Con aquel gesto se reconoció la devoción que desde hace siglos había en Costa Rica.
El sacerdote historiador Fernando Alberto Vílchez escribió que la coronación pontificia es el más alto honor que puede conceder el Romano Pontífice a una imagen. “Honor reservado únicamente a imágenes insignes del mundo”, añadió.
El evento tuvo lugar el 25 de abril de 1926, en la explanada frente a la basílica de los Ángeles, porque todavía no estaba construido el templo luego del terremoto de Cartago en 1910.
Periodista de Revista Dominical, con más de 10 años de experiencia. Cubrió la crisis política nicaragüense desde 2018 para el diario La Prensa y Divergentes. Ha publicado en Reportagen, Courrier International, Internazionale, El País, Connectas, entre otros medios internacionales.
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