Fotos históricas de la masiva coronación de la Virgen de los Ángeles, hace 100 años, en Cartago

Monseñor Rafael Otón Castro llevó la corona desde la basílica hasta la plaza, donde se llevó a cabo la ceremonia.

Este sábado se cumplen 100 años de la coronación pontificia de la Virgen de los Ángeles, un evento que tuvo repercusiones sociales, políticas y religiosas en el país, y que elevó a La Negrita como símbolo nacional.

Se calcula que el evento convocó a entre 15.000 y 20.000 personas en Cartago. Con aquel gesto se reconoció la devoción que desde hace siglos había en Costa Rica.

El sacerdote historiador Fernando Alberto Vílchez escribió que la coronación pontificia es el más alto honor que puede conceder el Romano Pontífice a una imagen. “Honor reservado únicamente a imágenes insignes del mundo”, añadió.

El evento tuvo lugar el 25 de abril de 1926, en la explanada frente a la basílica de los Ángeles, porque todavía no estaba construido el templo luego del terremoto de Cartago en 1910.

Estas son las imágenes de aquel día:

Costa Rica era entonces un país agrícola y rural que dependía de la producción de banano y café. (Marvin Caravaca/Marvin Caravaca)

La coronación fue por encargo del papa Pío XI (Marvin Caravaca/Marvin Caravaca)

Hubo movilización en trenes, camiones, vehículos y a pie. Se organizaron romerías desde las parroquias de San José. (Marvin Caravaca/Marvin Caravaca)

Se calcula que el evento convocó a entre 15.000 y 20.000 personas en Cartago en un país de unos 500.000 habitantes. (Marvin Caravaca/Marvin Caravaca)

En el acto estuvieron presentes el presidente de Costa Rica, dos ministros y casi todos los diputados. Además, los militares y el cuerpo diplomático y consular. (Marvin Caravaca/Marvin Caravaca)

Luego de la coronación, el mismo 25 de abril se realizó una procesión con la imagen de la Virgen por las calles de Cartago. (Marvin Caravaca/Marvin Caravaca)

Las calles de la ciudad de Cartago fueron ornamentadas con arcos floridos y banderas. (Marvin Caravaca/Marvin Caravaca)

Una multitud acompañó a la Virgen en su coronación. (Marvin Caravaca/Marvin Caravaca)

En la foto se puede ver una alfombra de flores desde la fachada hasta la plaza. (Marvin Caravaca/Marvin Caravaca)

Cartago se recuperaba después del terremoto que destruyó la ciudad en 1910. (Marvin Caravaca/Marvin Caravaca)