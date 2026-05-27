Revista Dominical

Aproveche para saborear un viaje por la cocina turca sin salir de San José

Entre sopas de lentejas, hojas de parra y pasta con yogur, la Semana de la Cocina Turca convierte un restaurante josefino en una oportunidad gastronómica especial

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Por Jorge Arturo Mora
El pide es un tipo de pan plano típico de la gastronomía de Turquía y de las comunidades turcas fuera del país.
El pide es un tipo de pan plano típico de la gastronomía de Turquía y de las comunidades turcas fuera del país. (Cortesía/C)







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Jorge Arturo Mora

Jorge Arturo Mora

Es periodista de Revista Dominical. Tiene una maestría en Escritura Creativa por la UNIR y una especialidad en periodismo narrativo por la Universidad Portátil. Es autor de los libros 'El Nido del Arcoíris' y 'Astrofobia'.

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