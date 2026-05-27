Aproveche para saborear un viaje por la cocina turca sin salir de San José

El pide es un tipo de pan plano típico de la gastronomía de Turquía y de las comunidades turcas fuera del país.

Hay cocinas que cuentan historias incluso antes de que llegue el primer bocado a la mesa. La turca es una de ellas. En una cucharada de sopa de lentejas, en el perfume de las especias o en el crujido de una masa recién horneada hay historias; relatos de siglos de rutas comerciales, palacios imperiales, migraciones y encuentros culturales.

Comer esta comida es recorrer una tradición que pasó por Asia, Europa y el Mediterráneo y que encontró en el antiguo Imperio Otomano una gran mesa donde convivieron sabores de distintos mundos.

The Corner cuenta con una cuchara 100% turca por lo que sus platillos tienen el genuino sabor de esta cocina. (Cortesía The Corner/Cortesía The Corner)

De esos lugares, donde cocineros preparaban banquetes para sultanes, nacieron recetas que hoy forman parte de una de las tradiciones gastronómicas más reconocidas del planeta. Esa herencia es la que esta semana se celebra alrededor del mundo con la Semana de la Cocina Turca, una iniciativa impulsada por las embajadas de la República de Türkiye en todos los continentes.

En Costa Rica ha sido seleccionado el restaurante The Corner, ubicado en frente de Sala Garbo, en San José, para festejarlo.

La cocina turca nació en el cruce de civilizaciones, donde se mezclaron ingredientes, técnicas y sabores provenientes de los Balcanes, el Mediterráneo, Asia Central y Levante.

Muchos sabores

La travesía comienza con la Mercimek Çorbası, una sopa de lentejas rojas que en Türkiye suele abrir almuerzos y cenas familiares. Es cremosa y suave, como debe ser toda puerta de entrada a un menú por conocer.

Luego aparecen los Yaprak Sarma, hojas de parra enrolladas y rellenas con arroz sazonado, hierbas y especias.

Junto a estas hojas se sirven los Sigara Börek, rollos crujientes rellenos de queso y hierbas. Pueden ser vistos como una suerte de snack pues son platos pequeños pensados para compartir mientras se conversa.

Uno de mis platillos preferidos fue el Manti, que son piezas de pasta rellena servidas con yogur y mantequilla especiada. Algunos los describen como los “mini ravioles” turcos, aunque la textura es similar a la de un dumpling.

El manti es un plato imperdible dentro de esta gastronomía. (Jorge Mora/J Mora)

Posteriormente, se sirvió el Hünkar Beğendi, una receta otomana cuyo nombre significa “al sultán le gustó”. Se trata de carne cocinada lentamente sobre un puré de berenjena ahumada y queso. Nosotros comimos un cordero que fue cocinado por ocho horas.

Para cerrar, el chef propuso el İrmik Helvası con piñones, un postre tradicional elaborado con sémola tostada, mantequilla y frutos secos, que se siente como comer una suave y saludable galleta con helado.

La Embajadora Gökçen Kaya encabeza la iniciativa de la Semana de la Cocina Turca en Costa Rica. (Cortesía/Cortesía)

¡No se lo pierda!

Este 29 y 30 de mayo, The Corner celebrará sus Noches Turcas, una experiencia inspirada en la historia, la música y los sabores del Imperio Otomano.

La noche incluirá un menú especial encabezado por el emblemático Hünkar Beğendi para compartir y explorar distintas capas de la cocina turca. Habrá muchas sorpresas en el menú para disfrutar.

Además, a las 8 p. m. habrá una “breve experiencia musical y visual contará la historia detrás del Hünkar Beğendi y el imaginario romántico y cortesano que rodea al plato”, según anuncia la organización.

De igual manera, se puede solicitar el menú turco en cualquier momento más allá de estas dos fechas.

La actividad se realizará de 7 p. m. a 9:30 p. m. en este restaurante ubicado en Paseo Colón, frente a Sala Garbo. Las reservaciones pueden hacerse al 8708-3028.