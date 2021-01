“Eso es algo de lo que me avergüenzo toda la vida con mi mamá, porque ella hizo todo el esfuerzo para pagar un colegio semiprivado porque ella quería que yo tuviese una carrera técnica, porque sabía que no me podía pagar la universidad y así iba a salir con un oficio. En ese momento yo no entendí eso y es realmente algo que me ha atormentado toda la vida. Y por eso, yo le dije a mi esposa que a nuestro hijo no lo podíamos obligar a estudiar en un colegio en el que él no quería, porque yo siempre estaba con el corazón en las manos (de que su hijo hiciera lo mismo que él)”, explica.