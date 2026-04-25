Revista Dominical

Alajuela y la ciudad alemana que comparten 20 años de amistad, viajes y abrazos

En la ciudad de Lahr han quedado muchos recuerdos de Alajuela, y en Alajuela, muchos de Lahr. Así se ha entretejido esta historia.

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Por Rafael Ángel Herra
Decoraciones de Costa Rica en la ciudad alemana de Lahr.
Decoraciones de Costa Rica en la ciudad alemana de Lahr. (Rafael Ángel Herra/Cortesía de Rafael Ángel Herra)







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