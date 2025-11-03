Revista Dominical

Activista Rushan Abbas: ‘El silencio es el oxígeno de las dictaduras y tiranías’

La activista por los derechos de la etnia uigur, Rushan Abbas, habló con ‘Revista Dominical’ en su visita a Costa Rica para presentar el documental en el que cuenta la desaparición de su hermana.

Por Roger Bolaños Vargas
La activista por los derechos de la etnia uigur, Rushan Abbas, habló con ‘Revista Dominical’ en su visita a Costa Rica para presentar el documental en el que cuenta su historia sobre la desaparición de su hermana a manos del gobierno chino
Abbas coprodujo el documentar 'In Search of my Sister', en el que cuenta su historia de activismo político y las consecuencias que ha tenido, como la desaparición de su hermano a manos, presuntamente, del gobierno chino. (Cortesía/Cortesía)







