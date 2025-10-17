Revista Dominical

¡60 mil aves rapaces! Festival en Sarapiquí ofrecerá tours de observación, shows y hasta un concierto gratuito

En la temporada pico de migración de aves hacia el sur, el Refugio Lapa Verde, en Sarapiquí, ofrecerá tours de observación desde una torre más alta que la copa de los árboles, shows de magia, conciertos y otras actividades gratuitas

Por Roger Bolaños Vargas

Las aves rapaces son animales imponentes, armados con largas garras, picos ganchudos, enormes alas y una mirada penetrante, son criaturas perfectamente adaptadas para perforar y desgarrar la carne. No por nada la palabra “rapaz” deriva del latín rapere, que significa robar, arrebatar, tomar por la fuerza.








