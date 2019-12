Si el nombre no le dice nada, no se preocupe: es entendible. Ranking Roger solo fue conocido por estos lares gracias a una única canción, el cover de I’ll Take You There, la cual llevó a los primeros lugares de popularidad de todo el mundo en 1994 como parte de la agrupación General Public (en honor a la justicia hay que aclarar que el vocalista de raíces caribeñas sí fue mucho más popular en el Reino Unido, donde también alcanzó el éxito con su anterior grupo, The Beat / The English Beat).