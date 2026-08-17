Puro Deporte

Zafarrancho en Argentina: golpes, patadas y empujones en un partido por el ascenso (todo quedó grabado)

La gresca fue de tal magnitud que el árbitro tuvo que terminar el partido antes de tiempo

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Por El Tiempo / Colombia / GDA y Fanny Tayver Marín
Un partido de fútbol en Argentina terminó en un episodio lamentable.
Un partido de fútbol en Argentina terminó en un episodio lamentable. (Captura de video/Captura de video)







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El Tiempo / Colombia / GDA

El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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