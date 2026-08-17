Zafarrancho en Argentina: golpes, patadas y empujones en un partido por el ascenso (todo quedó grabado)

Un partido de fútbol en Argentina terminó en un episodio lamentable.

Lo que debía ser un partido atractivo en la lucha por el ascenso terminó en un verdadero escándalo en el Estadio Julio Humberto Grondona, en Buenos Aires, Argentina.

En un juego correspondiente a la trigésima fecha de la Primera B Metropolitana del fútbol argentino (tercera división), Talleres de Remedios de Escalada se imponía 1-0 como visitante frente a Arsenal de Sarandí, pero el encuentro no pudo llegar a su pitazo final reglamentario.

Ya en el cierre, una disputa individual desató una violenta gresca generalizada, obligando al árbitro Gastón Iglesias a dar por concluido el cotejo antes de tiempo.

El incidente se desencadenó tras un cruce entre Claudio Mosca y Alexis Payés. Luego de perder la pelota ante la cobertura del zaguero local, Mosca reaccionó de forma desmedida y agredió físicamente a su rival con un empujón, una patada y un golpe de mano.

La agresión provocó la rápida reacción del capitán de Arsenal, Damián Pérez, quien fue inmediatamente a increpar al volante visitante, desatando la intervención de casi todos los futbolistas y miembros de ambos cuerpos técnicos.

Con el tumulto principal concentrado sobre el sector lateral, la tensión escaló cuando se abrió un segundo foco de violencia en el campo: Mariano Del Col agredió con un golpe de puño y una patada a Eugenio Olivera mientras este intentaba alejarse del conflicto.

Ante un panorama descontrolado, el árbitro dio por finalizado el partido y expulsó con tarjeta roja directa a Mosca, quien debió ser retirado a la fuerza y escoltado por sus propios compañeros mientras intentaba continuar el enfrentamiento.

Pese al lamentable cierre, la victoria por la mínima le sirvió a Talleres para sumar unidades claves en la tabla general en su lucha por el ascenso directo.