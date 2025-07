¿Ya vieron al ‘Vasco’ Aguirre, técnico de México, sacar los pasos prohibidos tras ganar la Copa Oro?

Javier el “Vasco” Aguirre, técnico de México, sacó los pasos prohibidos y bailó con sus jugadores, tras la obtención del título de la Copa Oro.

Los aztecas derrotaron 2-1 a Estados Unidos en la gran final del certamen, que se disputó el domingo en el NRG Stadium, de Houston.

México logró el bicampeonato y conquistó su décimo título de Copa Oro. Javier Aguirre no tuvo inconveniente en tirarse a pista y bailar el “Payaso de Rodeo”.

“Payaso de Rodeo” es una coreografía popular que acompaña a la canción del mismo nombre del grupo Caballo Dorado. Se caracteriza por sus movimientos alegres y repetitivos, donde los participantes se desplazan a los lados y giran en círculos.

JAJAJAJAJA HAY NUEVO VIDEO DEL VASCO AGUIRRE BAILANDO PAYASO DE RODEO pic.twitter.com/k1hyn7bCG2 — Martinalgui (@MartinoliCuri) July 7, 2025

La popularidad de la canción se ha visto reflejada en su inclusión en numerosos eventos y celebraciones. Además, ha sido objeto de diversas versiones y adaptaciones, manteniendo su relevancia en la escena musical mexicana y en el corazón de sus seguidores.

“En 1995, Caballo Dorado lanzó su álbum ‘Carretera 54’, que incluyó temas como ‘No Rompas Más’ y ‘Payaso de Rodeo’. Estas canciones eran versiones en español de ‘Achy Breaky Heart’ y ‘Don’t Tell My Heart’, interpretadas originalmente por Billy Ray Cyrus y The Marcy Brothers, respectivamente”, informó el Diario El Siglo de Torreón de México.