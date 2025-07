Wimbledon 2025: Anisimova y Swiatek disputarán una histórica final femenina este sábado

Amanda Anisimova sigue escribiendo una historia de ensueño en Wimbledon 2025. La estadounidense de 23 años derrotó este jueves a la número uno del mundo, Aryna Sabalenka, en un partidazo que terminó 6-4, 4-6 y 6-4 en 2 horas y 37 minutos. Con esta victoria, Anisimova se convierte en la finalista más joven de Estados Unidos en Wimbledon desde Serena Williams en 2004.

La jugadora nacida en Nueva Jersey alcanzará su primera final de Grand Slam este sábado, y lo hará frente a la polaca Iga Swiatek, quien arrasó a Belinda Bencic con un categórico 6-2 y 6-0 en solo 72 minutos. Swiatek, disputará su sexta final de Grand Slam, con un récord perfecto: cinco títulos en cinco intentos.

Para Anisimova, este logro es aún más significativo tras años complicados marcados por la pérdida de su padre y una pausa voluntaria en su carrera en 2023 por salud mental. Regresó al circuito en 2024 y desde entonces ha mostrado una notable evolución, incluyendo un título en Doha, final en Queen’s y ahora esta soñada final en Wimbledon. Con su récord 12-2 en hierba esta temporada y su ingreso virtual al top-10 (actualmente sería la 7ª del mundo), llega en su mejor momento.

“Esto no me parece real. Estar en la final de Wimbledon es increíblemente especial. No me lo hubiera creído si me lo decían hace unas semanas. Es un sueño que muchas tenemos, algo indescriptible”.expresó Anisimova tras el encuentro.

Por su parte, Swiatek también rompió su techo en Wimbledon. Hasta ahora su mejor resultado eran los cuartos de final (2023), pero esta vez no dejó dudas.

La final femenina se jugará este sábado 13 de julio en la Cancha Central de Wimbledon y promete emociones de alto nivel entre una Swiatek consolidada y una Anisimova decidida a cumplir su destino.

Las semifinales masculinas se juegan este viernes

Antes de la gran final femenina, este viernes 12 de julio el All England Club vivirá dos semifinales masculinas de alto voltaje. A primera hora, Carlos Alcaraz enfrentará a Taylor Fritz a las 6:30 a.m. (hora de Costa Rica). El español busca su tercera final consecutiva en Wimbledon y continúa firme en su camino al tricampeonato.

Más tarde, a las 8:10 a.m., el número uno del mundo Jannik Sinner se medirá al siete veces campeón en Londres, Novak Djokovic. Será la revancha del serbio tras la semifinal de Roland Garros, donde cayó ante el italiano. En Wimbledon, Djokovic busca regresar a una final y seguir agigantando su leyenda.

El fin de semana está servido: las finales se definen y las emociones están garantizadas en Wimbledon 2025.