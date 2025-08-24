Vladimir Quesada con una sorpresa en la alineación de Saprissa

En el Deportivo Saprissa hicieron borrón y cuenta nueva, se marchó Paulo César Wanchope, se le dio la bienvenida a Vladimir Quesada, quien definió el once estelar para enfrentar a Sporting.

Contra los albinegros se marca el regreso de Quesada, quien dirigió por última vez al club tibaseño hace 10 meses.

Vladimir se fijó en los siguientes hombres para enfrentar a los josefinos: Esteban Alvarado, Kendall Waston, Pablo Arboine, Kenay Myrie, Jorkaeff Azofeifa, Fidel Escobar, Gerson Torres, Sebastián Acuña, Mauricio Villalobos, Gustavo Herrera y Ariel Rodríguez.

Sin duda la sorpresa es la presencia de Jorkaeff Azofeifa en lugar de Joseph Mora.

Es el primer reto para Vladimir, quien logró cuatro cetros con Saprissa desde el banquillo, pero la prueba mayor, se viene el martes de la próxima semana, cuando enfrente a Motagua en la Copa Centroamericana. Saprissa está obligado a ganar para asegurar el pase a los cuartos de final.