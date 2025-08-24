Vladimir Quesada con una sorpresa en la alineación de Saprissa

En el Deportivo Saprissa hicieron borrón y cuenta nueva, se marchó Paulo César Wanchope, se le dio la bienvenida a Vladimir Quesada, quien definió el once estelar para enfrentar a Sporting.
