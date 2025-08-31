Vladimir Quesada con dos variantes en Saprissa para enfrentar a Alajuelense

Vladimir Quesada, técnico del Deportivo Saprissa, definió a su equipo, el once que saldrá a la cancha para enfrentar el clásico contra Alajuelense.
Vladimir Quesada, técnico del Deportivo Saprissa, definió a su equipo, el once que saldrá a la cancha para enfrentar el clásico contra Alajuelense.
En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.