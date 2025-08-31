Vladimir Quesada con dos variantes en Saprissa para enfrentar a Alajuelense

Vladimir Quesada, técnico del Deportivo Saprissa, definió a su equipo, el once que saldrá a la cancha para enfrentar el clásico contra Alajuelense.

El timonel se guardó a Mariano Torres, capitán del plantel morado, quien regresó, pero se quedó en la banca. Mariano no juega desde que se lesionó en el partido que los tibaseños empataron de visita 2-2 contra Liberia, de eso hace ya dos semanas.

Saprissa alinea con Esteban Alvarado, Gerald Taylor, Kendall Waston, Pablo Arboine, Joseph Mora, Marvin Loría, Sebastián Acuña, Fidel Escobar, Gerson Torres, Gustavo Herrera y Ariel Rodríguez.

Los morados incluyeron a Taylor y Loría como estelares, respecto a la última formación que presentaron.