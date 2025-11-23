Vladimir Quesada alinea a un exherediano de la confianza de Jafet Soto

Gerson Torres cumple su segunda campaña con el Saprissa, tras salir del Herediano.

El técnico del Deportivo Saprissa, Vladimir Quesada, tomó la decisión de alinear como estelar a un exjugador del Herediano, en el crucial compromiso de este sábado ante los florenses en el estadio Ricardo Saprissa Aymá.

Quesada determinó formar con un conjunto muy experimentado en su parte baja. Además, el estratega morado le dio la oportunidad a Gerson Torres, un jugador exherediano quien cumple su segunda campaña vestido de morado.

El conjunto saprissista alinea con: Esteban Alvarado, Kenay Myrie, Kendall Waston, Óscar Duarte, Pablo Arboine, Joseph Mora, Fidel Escobar, Mariano Torres, Gerson Torres, Warren Madrigal y Orlando Sinclair.

En el banco, Vladimir dejó a Abraham Madriz, Isaac Alfaro, Gerald Taylor, David Guzmán, Sebastián Acuña, Marvin Loría, Jefferson Brenes, Gustavo Herrera, Nicolás Delgadillo y Ariel Rodríguez