Violento bolazo deja inconsciente a una reportera gráfica en pleno partido en Brasil y el video se vuelve viral

Momento en el que auxilian a la reportera gráfica tras recibir el bolazo en el rostro, en un partido de fútbol en Brasil.

Un violento e inesperado bolazo dejó inconsciente a una integrante de la prensa que cubría a ras de cancha un partido del fútbol del ascenso en Brasil, todo quedó grabado y el video se volvió viral en las redes sociales.

El incidente ocurrió en Brasilia durante el encuentro entre la Sociedade Esportiva do Gama y el Sao Jose de Porto Alegre, en el que el conjunto local se impuso con solvencia por 4-0 para sellar su clasificación a la Serie C.

Sin embargo, el festejo deportivo se vio opacado durante la etapa complementaria debido a una jugada desafortunada.

Tras un rechazo, el defensor del equipo gaúcho, Tiago Pedra, pateó el esférico de manera innecesaria y con violencia desmedida cuando ya había traspasado por completo la línea de fondo.

Sin percatarse de la trayectoria, el remate salió despedido a gran velocidad hacia la zona reservada para fotógrafos e impactó en el rostro de una reportera gráfica que cubría el compromiso.

El potente golpe provocó la caída inmediata de la joven, quien de inmediato se desvaneció, pues perdió el conocimiento. La escena generó momentos de angustia entre jugadores, miembros de los cuerpos técnicos y colegas cercanos, quienes corrieron de inmediato a prestarle primeros auxilios.

Ante la falta de aire en la zona de ese sector, los propios futbolistas y auxiliares improvisaron una ventilación rápida agitando sus camisetas sobre la reportera gráfica mientras el cuerpo médico ingresaba al campo para atender la emergencia.

Poco después, ella reaccionó y según medios locales, lo ocurrido no pasó más allá de ser un gran susto en ese encuentro.