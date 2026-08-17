Puro Deporte

Violento bolazo deja inconsciente a una reportera gráfica en pleno partido en Brasil y el video se vuelve viral

La situación se presentó en el partido entre Gama y Sao Jose de Porto Alegre, en Brasilia y todo quedó grabado

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Por Fanny Tayver Marín y El Tiempo / Colombia / GDA
Momento en el que auxilian a la reportera gráfica tras recibir el bolazo en el rostro, en un partido de fútbol en Brasil.
Momento en el que auxilian a la reportera gráfica tras recibir el bolazo en el rostro, en un partido de fútbol en Brasil. (Captura de video/Captura de video)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

El Tiempo Colombia

El Tiempo / Colombia / GDA

El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

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