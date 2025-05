(Video) ¡Escándalo! César Farías la emprende a gritos contra periodista y discusión casi acaba en golpes

Genio, figura y un escándalo más envuelve al polémico entrenador venezolano César Farías, quien perdió la dulzura del carácter en una rueda de prensa que se salió de control.

En el Junior de Barranquilla existe mucha tensión por el fracaso internacional, al quedar eliminado en la Copa Sudamericana y la gota que derramó el vaso fue la derrota contra el modesto Pereira en el fútbol colombiano.

César Farías brindaba una conferencia en la sede del Junior previo al partido del sábado 3 de mayo contra el América de Cali. El periodista José Hugo Illera, del canal Win Sports le sugirió que dejara ingresar a los medios a los entrenamientos y no solo a la sala de prensa.

“No depende de mí, hay un protocolo que se debe seguir, respetar. Han existido otro tipo de motivos. A veces hay que preguntarse si antes era así y por qué ahora no es así. Yo no tengo problema en que puedan asistir. Hay que hablarlo con los que generan el protocolo. Pocas cosas a esta altura de mi vida me ofenden y trato de quedarme con lo bueno y botar lo malo”, dijo César Farías.

Illera le respondió si el problema eran los jugadores, pero el entrenador reaccionó de manera vehemente y recomendó que hablaran con el gerente del club, Héctor Fabio Báez.

“Yo no estoy dando a entender nada. Yo no soy el que decide eso. No tengo ningún tipo de injerencia. Yo no puedo hablar por nadie más, solo por mí“, comentó Farías.

Illera insinuó que a Farías no le gustaba mucho tratar con la prensa y eso hizo que la reacción del venezolano fuera más fuerte.

“Te exijo respeto, ya está bueno, José Hugo. Me diste palo por todos lados y nunca te reclamé nada, pero no me faltes el respeto. De varón te lo estoy diciendo, respétame que yo te respeto”, alegó el DT.

El periodista Emel Alvear precisó que Farías hizo gestos desafiantes, interpretados como una invitación a pelear.

Illera calificó la actuación de Farías como un ‘show’ y dijo que el reclamo se debió de hacer en privado y no en público.

¡EXPLOTÓ FARÍAS! El DT venezolano se cansó del comunicador José Hugo Illera, terminó la rueda de prensa y fue a encararlo en plena sala de prensa pic.twitter.com/grxvvEJEgr — 🅰️lex Yánez (@AlexYanezFC) April 30, 2025

Así se originó y se desarrolló la discusión entre César Farías y el periodista José Hugo Illera. pic.twitter.com/HV1nCKP1vJ — Deportes El Heraldo (@DeportesEH) April 30, 2025