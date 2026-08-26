Víctima del hampa: le roban a Jonathan McDonald en San Carlos

Jonathan McDonald, quien hace tres días se retiró del fútbol como jugador profesional, vivió un momento tenso y triste a la vez al enterarse de que fue víctima de un robo.

McDonald se encontraba el martes en la noche en la Ciudad Deportiva de San Carlos, en Ciudad Quesada, instalaciones que se utilizan para el deporte y la recreación, cuando fue víctima de vandalismo.

“Jonathan estaba en una actividad que no tiene nada que ver con San Carlos (el equipo), estaba acompañando a su hijo en un partido de baloncesto y cuando salió, encontró que violentaron su vehículo”, confirmó Carlos Acosta, gerente deportivo de San Carlos a La Nación.

Al carro le quebraron una ventana para abrirlo y llevarse algunas pertenencias de Jonathan. Acosta desconoce qué sustrajeron del vehículo.

“Es lamentable que sucedan estas cosas; no es posible que se viva en un nivel de inseguridad. No puede ser que esté en una actividad deportiva, o cualquiera que sea, y alguien llegue a apoderarse de lo que no le pertenece”, resaltó Carlos Acosta.

Se intentó localizar a Jonathan McDonald, pero de momento no ha respondido.

Noticia en desarrollo.