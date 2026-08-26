Puro Deporte

Víctima del hampa: le roban a Jonathan McDonald en San Carlos

El exjugador estaba en una actividad deportiva con su hijo en Ciudad Quesada

EscucharEscuchar
Por Milton Montenegro
Añadir La Nación como fuente preferida en
23 de agosto de 2026. Estadio Alejandro Morera Soto. 18:00 hrs. La Liga Deportiva Alajuelense juega contra la Asociación Deportiva San Carlos en partido correspondiente a la jornada 5 del Torneo de Apertura de la Liga Promérica. Otro dato relevante del juego es el retiro oficial del delantero Jonathan McDonald del fútbol. En la foto: Ismael Rescalvo técnico de la liga y Walter Centeno de San Carlos. Retiro del jugador Jonathan Mcdonald. Jugadas relevantes del partido. Foto: Albert Marin
Jonathan McDonald se despidió el domingo anterior del fútbol profesional. (Albert Marin /Liga vs San Carlos)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Jonathan McDonaldSan Carlos
Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.