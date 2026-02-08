Vicki Ross, expresidenta de Unafut, llora la muerte de su papá

Vicki Ross atraviesa un momento de duelo ante la muerte de un ser querido.

“Con profundo dolor comunicamos el fallecimiento de nuestro papá. Sus honras fúnebres se realizarán el próximo martes a las 11:30 a. m. en la Iglesia Don Bosco”, posteó Vicki Ross en su cuenta de Facebook.

La expresidenta de la Unión Nacional de Clubes de Fútbol (Unafut) acompañó ese mensaje con una esquela en la que tanto su hermana Fabiola como ella comunican que: “Álvaro Allen Fiatt, viudo de Victoria Eugenia Ross González, ha fallecido”.

De inmediato, Vicki Ross empezó a recibir más de 100 mensajes de condolencias, como el de Mayela Coto, que le escribió: “Un fuerte abrazo solidario Vicki. Que Dios les dé mucha fortaleza y a tu papá le deseo un viaje lleno de amor y de paz”.

Alexander Goldberg anotó: “Vicki... Mi más sentido pésame por la partida de tu padre. El amor de él vivirá por siempre en los corazones de toda tu familia. Un gran abrazo”.

Mientras que Sara Yalile Rivas comentó: “Ruego a Dios le dé Vicki y a sus familiares mucha fortaleza, y en medio del dolor que les embarga mucha paz y consuelo que viene de lo alto. Un fuerte abrazo a la distancia”.