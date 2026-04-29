¿Verdad o mito? Diego Forlán y el gol que cambió una regla de la FIFA

Hace 22 años, la FIFA tomó una decisión que, para muchos, fue atentar contra la felicidad de los futbolistas y, en algunos casos, para el deportista es toparse hasta con una expulsión.

A principios de 2004, el organismo rector del fútbol mundial introdujo oficialmente una modificación en su reglamento: todo jugador que se quite la camiseta durante la celebración de un gol será automáticamente sancionado con tarjeta amarilla, sin excepciones.

Pero ¿por qué el futbolista se puede exponer a la roja al quitarse la camiseta para festejar una conquista? Ya ha sucedido que el anotador fue amonestado antes por alguna acción en el juego y, al abombar las redes y despojarse de la camisa, vuelve a ser amonestado y se va expulsado del encuentro.

Pero la historia de la tarjeta amarilla al quitarse la camiseta al celebrar un gol volvió a tomar auge en redes sociales debido a un video del uruguayo Diego Forlán, del año 2002, cuando jugaba con el Manchester United.

El momento que llevó a la FIFA a implementar la regla de la tarjeta por quitarse la camiseta...



Diego Forlán se quitó la camiseta tras marcar su gol; sin embargo, al tener dificultades para ponérsela de nuevo, surgieron estas imágenes. pic.twitter.com/rlDEywkmqK — Borja (@AlamyFutbol) April 29, 2026

Varios medios, como Marca de España, llegaron a mencionar que fue por Forlán que la FIFA implementó el punto 12 en el reglamento: “Los jugadores pueden celebrar la consecución de un gol, pero dicha celebración no debe ser excesiva. Un jugador debe ser amonestado, aunque no se valide el gol, si se quita la camiseta o se cubre la cabeza con ella”.

El 27 de octubre del 2002, el Manchester United enfrentó al Southampton en Old Trafford. En el minuto 79, Diego Forlán aprovechó un error del portero rival y adelantó a los locales. Hasta ahí, una historia normal. Pero lo que vino después fue todo menos convencional. Forlán se quitó la camiseta y la agitó corriendo por el campo. Lo insólito fue que, en medio de la celebración, el balón volvió al juego y Forlán, sin haberse vuelto a poner la camiseta, siguió jugando.

Dos años después, la FIFA estableció lo de la cartulina amarilla. No hay una explicación oficial, solo varias interpretaciones que tratan de entender la razón detrás. La primera está relacionada con el deseo de evitar la pérdida excesiva de tiempo.

Diego Forlán fue un destacado futbolista de la Selección de Uruguay. El delantero brilló en varios clubes del mundo. (Juan Acosta)

Otra explicación está relacionada con el deseo de evitar incidentes entre los espectadores, ya que en el pasado ha ocurrido que la camiseta lanzada hacia la grada por un jugador que celebraba un gol generaba violentos disturbios entre los aficionados que querían atraparla. Otro motivo es el religioso, como señaló hace tiempo el exjefe de la comisión de árbitros alemana Volker Roth: “En los países islámicos, quitarse la camiseta es un insulto para los espectadores”, y dado que la norma se aplica en todo el mundo, se consideró que debía extenderse uniformemente a todos.

Otra es que los patrocinadores en la camiseta de los clubes exigen que siempre se vea su nombre. Fue culpa de Forlán o no, lo curioso es que, 25 años después, en redes sociales se puede ver a Forlán festejar el gol sin camisa, no poder ponérsela y llegar a marcar a un rival con la indumentaria en la mano.