Puro Deporte

¿Verdad o mito? Diego Forlán y el gol que cambió una regla de la FIFA

El uruguayo festejó un tanto con el Manchester United y siguió jugando sin camiseta

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Por Milton Montenegro

Hace 22 años, la FIFA tomó una decisión que, para muchos, fue atentar contra la felicidad de los futbolistas y, en algunos casos, para el deportista es toparse hasta con una expulsión.








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Diego ForlánFIFARegla 12 de FIFAManchester United
Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

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