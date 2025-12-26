Venus Williams tuvo una boda despampanante y su hermana Serena le dio este multimillonario regalo

Ganadora de siete ‘Grandes’ en individual, Venus Williams oficializó su matrimonio con el actor y exmodelo italiano Andrea Preti durante una ceremonia de cinco días en Florida, después de que en setiembre pasado se realizó una boda simbólica en Italia.

Fue el sábado pasado cuando ellos celebraron el enlace junto a sus familiares y amigos más cercanos en una residencia que la tenista posee en Palm Beach, según declaraciones de Williams a la revista Vogue. Y fue una boda despampanante.

“La ceremonia nupcial fue el broche a cinco días de festejos que incluyeron paseos en un yate costeado por Serena Williams, hermana menor de Venus y ganadora de 23 ‘grand slams’, cenas en restaurantes de alto nivel o una tarde deportiva practicando voleibol, ‘pickleball’ y carreras de obstáculos”, precisó.

Venus Williams detalló a esa revista que contó con diez vestidos a medida hechos para la ocasión, entre ellos uno del diseñador de moda libanés Georges Hobeika.

Williams y Preti, de 37, se conocieron durante la Semana de la Moda en Milán en setiembre de 2024 y ambos sintieron un flechazo, según narró la deportista.

Venus le confesó a Vogue que su hermana les había regalado un yate, que albergó a algunos de los invitados a la boda.

“Serena nos dio este regalo de un hermoso yate, y ella organizó toda la comida, todo. Teníamos entre diez y doce de nuestros familiares y amigos más cercanos que estaban en la ciudad en el barco”, precisó Venus.

“Estábamos cantando, bailando, chismeando y simplemente disfrutando el uno del otro”, señaló la tenista.