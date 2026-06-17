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Vea lo que le hizo Lionel Messi al Kun Agüero antes de su hat trick en el Mundial 2026

Lionel Messi destacó contra Argelia y empató con 16 tantos al alemán Miroslav Klose como máximo artillero de los mundiales

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Por Milton Montenegro
Lionel Messi fue la figura de Argentina en el partido contra Argelia.
Lionel Messi fue la figura de Argentina en el partido contra Argelia. (Cuenta X Seleccion Argentina/Cuenta X Seleccion Argentina)







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Lionel MessiKun AgueroMundial 2026
Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

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