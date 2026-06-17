Vea lo que le hizo Lionel Messi al Kun Agüero antes de su hat trick en el Mundial 2026

Lionel Messi fue la figura de Argentina en el partido contra Argelia.

El partido que Argentina disputó contra Argelia en el Mundial 2026 estuvo lleno de momentos especiales; claro, todos tienen que ver con Lionel Messi.

En su partido 200 con la Albiceleste, el argentino guio a su equipo a la victoria al marcar, por primera vez, tres goles en un Mundial. También empató, con 16 tantos, al alemán Miroslav Klose como máximo artillero de los mundiales.

Messi lloró al final del juego. Lionel Scaloni, técnico de Argentina, hizo muecas; seguro se mordió la lengua y hasta trató de mirar hacia otro lado para no llorar cuando, al minuto 80, Lionel salió de la cancha y se abrazó con el estratega.

🇦🇷 Scaloni no pudo ocultar la emoción: el conmovedor abrazo con Messi que conmovió a todos



Una de las imágenes más emotivas de la noche tuvo como protagonistas a Lionel Scaloni y Lionel Messi. Cuando el capitán argentino dejó el campo de juego tras otra actuación memorable, el… pic.twitter.com/Vcf9VDSzUa — Argentina Noticias (@argennoti) June 17, 2026

Fueron instantes cargados de emoción, pero, desde antes de que comenzara el compromiso, se dio un detalle que presagió todo lo que vivirían los argentinos y del que el mundo entero fue testigo.

Lionel Messi se acercó hasta Sergio Agüero para saludarlo en vivo. Esta situación generó mucha emoción en redes sociales, ya que el “Kun” fue siempre el compañero de habitación del capitán de “la Scaloneta”, quien, tras el retiro de su amigo en los mundiales de 2022 y 2026, decidió estar solo.

El Kun Agüero haciendo campo y viene Messi a saludarlo.

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Antes del comienzo del partido, mientras el Kun estaba en plena transmisión en directo por ESPN, donde iba a comenzar una reacción junto a Sebastián “Pollo” Vignolo, Marcelo Gallardo y Carlos Tevez, Messi lo vio y no dudó en acercarse.

Así, se pudo observar que el rosarino le dio un beso y dejó una sonrisa grabada en el rostro del exfutbolista de la selección argentina.

Además de su excompañero de concentración, Messi también observó la presencia de Maximiliano “la Fiera” Rodríguez, otro jugador muy importante en la carrera del futbolista. En este caso, también le dio un beso y un abrazo, además de recibir una ovación total del público presente en esa parte de la tribuna.

Durante el Mundial de Qatar 2022, el Kun Agüero y Messi compartieron dos momentos muy emotivos. El primero de ellos fue la transmisión en directo en el canal del exfutbolista, donde también participaron Rodrigo De Paul, Leandro Paredes y Alejandro “Papu” Gómez. Luego, una vez que Argentina fue campeón, el ex Manchester City bajó al campo de juego y llevó en andas al rosarino, otra imagen que recorrió el mundo.