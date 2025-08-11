Puro Deporte

Vea lo que estaba haciendo Kendall Waston en EE. UU. mientras Saprissa se llevaba un baile ante Cartaginés

El defensor morado viajó a Estados Unidos para recibir un reconocimiento del FC Cincinnati, su exequipo en la MLS

Por Rodrigo Calderón y Milton Montenegro

Mientras el Deportivo Saprissa caía goleado de visita 0-3 contra Cartaginés, Kendall Waston disfrutaba en Cincinnati.








