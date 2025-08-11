Vea lo que estaba haciendo Kendall Waston en EE. UU. mientras Saprissa se llevaba un baile ante Cartaginés

Mientras el Deportivo Saprissa caía goleado de visita 0-3 contra Cartaginés, Kendall Waston disfrutaba en Cincinnati.

Antes del compromiso que disputaron brumosos y morados, llamó la atención que Waston no estaba ni en la banca; después, los morados confirmaron que ni siquiera se encontraba en el país: el “Gigante” recibió un permiso para viajar a Estados Unidos.

El defensor viajó a territorio norteamericano para atender una invitación especial del FC Cincinnati, club en el que militó entre 2019 y 2020, que no solo le dedicó su partido ante Charlotte FC, sino que lo tomó en cuenta en las celebraciones del décimo aniversario de la institución.

Según reveló el técnico Paulo César Wanchope en conferencia de prensa posterior al juego, el permiso para la ausencia de Waston se había solicitado desde la pretemporada y fue aprobado por el club tibaseño.

Sword pull by our very first MLS captain, Kendall Waston 💙 pic.twitter.com/w9Nnnn5SLt — Bridget J (@CincyBridget) August 10, 2025

“Ese permiso se le dio desde hace como dos meses o dos meses y medio, por un homenaje que se le iba a hacer al jugador. Desde antes de iniciar la pretemporada ya sabíamos de eso y se le concedió la opción de atender el asunto”, dijo Paulo César Wanchope.

Pero la decisión no pudo llegar en un momento más incómodo. Saprissa, que llegaba invicto y como líder del Apertura 2025, con dos victorias consecutivas, fue frenado en seco por un inspirado Cartaginés, que se desquitó de la anterior derrota en la Copa Centroamericana y humilló a los morados con un contundente 3-0 en el Estadio Fello Meza.

Sin embargo, los morados no hicieron ningún drama ante la baja de Kendall.

Desde antes de la pretemporada Kendall Waston tenía el permiso para ausentarse y recibir un homenaje con el equipo que jugó 43 partidos pic.twitter.com/AUFGnGw8Yp — TD Más (@tdmascrc) August 10, 2025

“Kendall siempre será importante para nosotros, independientemente del juego aéreo, es nuestro líder en defensa, nuestro ejemplo a seguir y, cuando no juega, se le va a extrañar, y los demás tratamos de suplirlo de la mejor manera”, opinó Pablo Arboine tras la derrota ante los brumosos.

La ausencia de Waston fue un detalle que no pasó desapercibido. La zaga morada lució frágil, desordenada y sin la jerarquía habitual, encajando tres goles y mostrando una preocupante desconexión entre líneas. Sin presencia ofensiva y sin generar peligro por los costados, el Saprissa de Wanchope ofreció una de sus peores versiones recientes.

“Kendall tenía permiso y ya después vuelve. Este fin de semana estará con el equipo y lo tomamos como un buen gesto que se le diera la facilidad de asistir a ese evento”, señaló Gustavo Chinchilla, gerente general de Saprissa.

Kendall Waston recibió un homenaje especial del FC Cincinnati, equipo en el que militó entre 2019 y 2020. (Redacción Perfil/Redes FC Cincinnati)

La situación deja sobre la mesa una pregunta que incomoda: si, como repiten jugadores y técnicos, “el partido más importante es el siguiente”, ¿por qué se le da permiso a un futbolista clave para ausentarse y atender compromisos personales, aunque sean con un ex club? ¿Se abrirá ahora la puerta para que cualquier jugador falte en un juego oficial por actividades extradeportivas?

Kendall Waston and the FC Cincinnati Alums lead the march into TQL Stadium! Awesome to see so many former players back👏🏻 🔶🔷 pic.twitter.com/guQAsXQeH3 — The Flyin Lion - An FC Cincinnati Podcast (@Flyinlionpod) August 10, 2025

Mientras Waston recibía aplausos en Ohio, en Cartago su equipo era goleado, perdiendo el invicto y dejando una imagen muy lejana a la del líder sólido que había mostrado hasta ahora. Un contraste que muchos en la afición morada no pasaron por alto.