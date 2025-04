Vea la durísima entrada de Kylian Mbappé que le costó la tarjeta roja directa

Kylian Mbappé, atacante del Real Madrid, fue expulsado este domingo por una dura entrada a la pierna de un jugador del Alavés, en partido correspondiente a la jornada 31 de La Liga.

Se trata de la primera tarjeta roja del jugador desde que aterrizó en la capital española el verano pasado.

El atacante galo, máximo goleador de su equipo con 22 tantos en España, llegó tarde por un balón golpeando bruscamente la pierna de Antonio Blanco cuando el equipo blanco estaba ganando por 1-0 gracias al tanto de su compatriota Eduardo Camavinga.

El salto que pega Mbappé para hacer más daño al rival no es de 4 partidos de sanción. Es de 12.pic.twitter.com/1CjrL5KMmC — Universo FCBarcelona (@UNIVERSO_1899) April 13, 2025

El colegiado sacó la amarilla, pero la cambió por roja directa tras revisar las imágenes en la pantalla.

Kylian Mbappé ha sido expulsado un total de 4 veces, todas ellas por tarjeta roja directa. 3 de ellas fueron con el PSG en los distintos torneos nacionales, mientras que ahora fue expulsado con el Real Madrid.

El Real Madrid necesita la victoria en Vitoria para seguir la estela del líder Barcelona, que ahora le saca siete puntos después de que la entidad catalana venciera el sábado al Leganés por 1-0 en Butarque.

La expulsión de Kylian Mbappé se presentó al minuto 38 y según informan medios españoles como Defensa Central, el francés esperó a Antonio Blanco en la entrada del túnel que conduce a los vestuarios para disculparse.

“No me jugaría nunca el lesionar a un compañero, no te he visto, lo siento mucho…”, le dijo Mbappé a Blanco en el descanso del partido. El exmadridista no le metió polémica a lo sucedido y agradeció el gesto del ariete francés.

La última expulsión de Mbappé fue en la campaña 2018/2019 en la final de la Copa de Francia ante el Rennes el 27 de abril de 2019. Las otras expulsiones fueron ante el Rennes en la Copa de Francia 2017/2018 y, en la Liga francesa, ante el Nimes el 1 de setiembre de 2018.

En caso de que Mbappé sea castigado con una sanción de cuatro o más partidos, el ‘9′ merengue podría perderse la final de la Copa del Rey del próximo 26 de abril contra el Barcelona.

Si la sanción fuera igual o inferior a tres partidos, estos se aplicarían solo en la Liga y Kylian no podría estar ante el Athletic Club en el Santiago Bernabéu (20 de abril) ni ante el Getafe en el Coliseum (23 de abril) ni ante el Celta (3 de mayo).