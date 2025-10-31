Vea el golazo con que el Olimpia de Honduras está derrotando a Alajuelense

Liga Deportiva Alajuelense sufre en Honduras, en el Estadio José de la Paz Herrera, el “Chelato” Uclés, los manudos recibieron el primer dardo que los hace doblar las rodillas.

Al minuto 36, Olimpia sacudió las redes, abrió el marcador, con un golazo de Jorge Benguché, no solo por el trallazo, sino por la jugada que se montó Jerry Bengston, su compañero en punta de ataque.

Bengston peleó un balón con Alexis Gamboa, fueron hombro a hombro y el hondureño impuso el físico, sacó diferencia y se lució con un taquito a Benguché, quien de seguido acribilló a Washington Ortega con un potente derechazo.

Al cierre de la primera parte, Olimpia va ganando el partido 1-0 y la semifinal de la Copa Centroamericana 2-1 en el global.