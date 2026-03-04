Vea el gol que falló Zaldívar cuando Joel Campbell se la pedía completamente solo (video)

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

El arquero de Cartaginés, Kevin Briceño, tuvo mucho trabajo en el partido ante Alajuelense.

El mexicano Ángel Zaldívar entró de cambio en el partido de Alajuelense ante Cartaginés y tuvo la oportunidad de redondear la victoria rojinegra con un tercer gol, pero falló cuando tenía todo a favor.

Zaldívar le robó la pelota al zaguero visitante Marcelo Pereira y se enfiló hacia el marco; en la entrada del área, decidió rematar ante el achique del guardameta Kevin Briceño, mientras Joel Campbell -quien corría solo dentro del área- le pedía el pase.

Campbell se veía habilitado por los defensas que iban tras Zaldívar, de manera que hubiera tenido muy sencillo anotar.

Sin embargo, el azteca prefirió rematar, pero su disparo salió desviado, mientras Campbell hacía gestos de lamento.

Finalmente, el partido terminó 2-0 a favor de Alajuelense, una victoria que les urgía a los rojinegros tras varios encuentros sin ganar.

