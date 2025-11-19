Puro Deporte

Vea el fuerte mensaje del goleador de Haití ante la pobreza de su país: ‘Los podemos hacer llorar de alegría’

Haití fue la gran sorpresa al clasificar a su segundo Mundial

Por Milton Montenegro

Si hay un jugador que alcanzó notoriedad en la eliminatoria de la Concacaf, es Duckens Nazon, goleador de Haití, y quien le marcó triplete a la Selección de Costa Rica.








Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

