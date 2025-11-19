Vea el fuerte mensaje del goleador de Haití ante la pobreza de su país: ‘Los podemos hacer llorar de alegría’

Si hay un jugador que alcanzó notoriedad en la eliminatoria de la Concacaf, es Duckens Nazon, goleador de Haití, y quien le marcó triplete a la Selección de Costa Rica.

Duckens anotó sus tres tantos en el Estadio Nacional (hoy conocido como INS Estadio) y luego afirmó que a Costa Rica ya no le importa ir al Mundial.

Haití cerró la ruta mundialista con victoria 2-0 sobre Nicaragua y fue primera del Grupo C con 11 puntos, llave donde la Tricolor fue tercera con solo siete unidades.

Antes del partido que los haitianos disputaron en Curazao contra los pinoleros, Nazon reunió a los jugadores y les dio un mensaje, les pidió que lo dieran todo por sus compatriotas, por la pobreza que vive Haití.

🇭🇹 Fuerte. Las palabras de Duckens Nazon, jugador de Haití, en la previa al partido que les dio su clasificación al Mundial:



"Hay gente que no tiene nada en el bolsillo. Solo cuentan con nosotros. Y hoy los podemos hacer llorar de alegría. Démosle eso. No los defraudemos".

“Hay gente que no tiene nada en el bolsillo. Solo cuentan con nosotros. Y hoy los podemos hacer llorar de alegría. Démosle eso. No los defraudemos”, dijo Nazon.

En su cuenta de X, Nazon escribió: “¡AHHH! Dormí de maravilla. ¿Qué hay de nuevo hoy? Ayer tuve un sueño; quisiera saber si fue real. ¿Podrías explicármelo?“.

AHHHH J’ai bien dormi SAKAP FÈT JODI A KI NOUVEL ?? Yèswa mwen te fè yon rèv; mwen ta renmen konnen si l reyèl ? Èske ou ka eklere m?

🤣🤣🤣 🇭🇹 🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹

Antes de enfrentar a Costa Rica, en el partido que Haití venció 1-0, Duckens, expresó que merecían ir al Mundial.

“Hoy nos damos cuenta de que es algo enorme para el país. Podemos cambiar muchas cosas en el país y la gente necesita esto. Realmente es algo grande y todos somos conscientes de la situación”, indicó el delantero.

Para Duckens Nazon, Haití tenía la posibilidad de hacer algo grande para el país.

“Estos dos juegos podrían dar otra visión a la gente del país, también al gobierno. Podemos cambiar las cosas, podemos cambiar sus vidas”, mencionó Nazon.