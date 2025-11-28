Puro Deporte

Vea cómo un aficionado de Xelajú enloquece en Alajuela: tensión y felicidad en el Morera Soto

Xelajú dio la sorpresa al empatar de visita 1-1 contra el cuadro rojinegro

Por Milton Montenegro

El empate que consiguió Xelajú de Guatemala fue un aviso, al menos así lo manifestó un aficionado de este equipo, quien, en su cuenta de TikTok, subió un video de los instantes de tensión y felicidad que vivió frente a Alajuelense.








Milton Montenegro

