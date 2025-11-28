Vea cómo un aficionado de Xelajú enloquece en Alajuela: tensión y felicidad en el Morera Soto

El empate que consiguió Xelajú de Guatemala fue un aviso, al menos así lo manifestó un aficionado de este equipo, quien, en su cuenta de TikTok, subió un video de los instantes de tensión y felicidad que vivió frente a Alajuelense.

“Romeo Se Va”, como se identifica este seguidor de los “Chivos” (así se le conoce al equipo chapín) inició su video con una pregunta: ¿Lo de hoy de Xelajú fue suerte o una señal del destino?

Xelajú logró un gran empate 1-1 ante los manudos en el primer partido de la final de la Copa Centroamericana de Concacaf.

Romeo gritó, se emocionó y abrazó a quienes estaban a su alrededor, por lo que hizo su escuadra en la gramilla del estadio Alejandro Morera Soto.

“Dos penales fallados en el primer tiempo, eso no pasa en el fútbol”, indicó, sorprendido, Romeo, luego de que Joel Campbell y Celso Borges desperdiciaran sus disparos desde el manchón blanco.

Romeo gritó cuando Rubén Silva, arquero de Xelajú, detuvo los dos penales a los lanzadores rojinegros y casi se vuelve loco cuando Xelajú sí acertó desde los once metros.

“Penal, penal, penal para Xela, penal para Xela”, gritaba Romeo cuando se señaló la falta.

El guatemalteco narró lo sucedido, al tiempo que subió sus reacciones y las de otros aficionados en el estadio. Al final, le agradeció a Xelajú, mientras el resto de los seguidores del equipo festejaron el empate como una victoria.