Puro Deporte

Vea cómo Pérez Zeledón se dio cuatro gustos ante Guadalupe

En el Valle del General, el cuadro local hizo fiesta con Guadalupe

EscucharEscuchar
Por Milton Montenegro

A Pérez Zeledón le bastaron cinco minutos del primer tiempo para lograr la segunda victoria en el campeonato.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Pérez ZeledónGuadalupe
Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.