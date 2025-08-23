Vea cómo Pérez Zeledón se dio cuatro gustos ante Guadalupe

A Pérez Zeledón le bastaron cinco minutos del primer tiempo para lograr la segunda victoria en el campeonato.

Triunfo que impulsó a los generaleños, al menos de momento, del octavo lugar al segundo puesto del certamen.

Los sureños están a un punto de Liberia, líder del torneo, y poseen las mismas siete unidades que ostentan Cartaginés, Herediano, Alajuelense y Saprissa.

Pérez Zeledón golpeó a Guadalupe y lo dejó mareado con dos anotaciones en el primer periodo, para luego liquidarlo con la misma dosis en el segundo y golearlo 4-0.

⏰ 20’ Gol de Joaquín Aguirre y Pérez Zeledón abre el marcador. pic.twitter.com/LhNDj0unag — FUTV (@FUTVCR) August 23, 2025

El primer gancho al hígado se presentó al minuto 19. Joaquín Aguirre abrió el marcador tras servicio de Kendall Porras.

Jorman Aguilar tomó el balón, abrió a la izquierda con Porras, quien sacó la marca de Kenneth Carvajal y luego centró para que Aguirre, solo y de barrida, pusiera el 1-0.

Los guadalupanos no se reponían del gol cuando cayó el segundo, al minuto 24. Luis José Hernández cobró un tiro libre y el mexicano Eduardo Pastrana, de cabeza, puso el 2-0. Pero quien se equivocó en la acción, quien pecó en la jugada, fue Jeykel Venegas.

⏰ 24’ Gol de Eduardo Pastrana y Pérez Zeledón aumenta el marcador. pic.twitter.com/8EfV60Q5t6 — FUTV (@FUTVCR) August 23, 2025

Antes de que Hernández ejecutara, Venegas estaba marcando a Pastrana. Se manoteó con él y de repente lo dejó irse, lo que permitió la anotación de cabeza. Jeykel levantó las manos pidiendo fuera de juego, pero no hubo tal; lo que se presentó fue una enorme desatención de Venegas. Ese error garrafal hizo que la conquista fuese totalmente su responsabilidad.

⏰ 75’ Jorman Aguilar y Pérez Zeledón liquida el juego. pic.twitter.com/CajeYTK7QM — FUTV (@FUTVCR) August 23, 2025

El primer tiempo fue mejor que el segundo, donde se esperaba que los visitantes arriesgaran más y buscaran el empate.

Hubo algunas llegadas de los guadalupanos, pero la zaga sureña se plantó bien para acabar con cualquier intento del equipo dirigido por Fernando Palomeque.

Pérez Zeledón supo manejar el marcador y, por momentos, los hilos del juego. Cuando pudo, trató de llevar peligro, sobre todo con las corridas del panameño Manuel Morán.

Para darle vida a la goleada, apareció Jorman Aguilar, quien solo tuvo que ponerle el pecho al balón y desviarlo al fondo del marco. Pero el jugadón lo construyeron Manuel Morán y Jefferson Rivera, con una jugada de toque y devolución que mareó a la zaga visitante, al minuto 74.

⏰ 75’ Gol de Jorman Aguilar, doblete y Pérez Zeledón golea a Guadalupe. pic.twitter.com/u1wZLzcOfn — FUTV (@FUTVCR) August 23, 2025

Cuatro minutos después, el mismo Jorman Aguilar firmó su doblete para sellar la goleada y abombar las redes. Los actores fueron los mismos del gol anterior: Manuel Morán, Jefferson Rivera y Aguilar para definir.

Al final, buena victoria para los locales, quienes venían de perder contra Herediano, mientras que Guadalupe sumó la segunda derrota en cuatro presentaciones, en las que además registra dos empates y una victoria.

Eduardo Pastrana anotó el segundo gol de los generaleños. (Prensa de Pérez Zeledon/Prensa de Pérez Zeledon)

Ficha Técnica

Cambios en Pérez Zeledón: Alejandro Porras y Cristopher Solano en lugar de Kendall Porras y Fabricio Alemán al 61. Silvio Rodríguez y Abner Hudson en lugar de Joaquín Aguirre y Jorman Aguilar al 80. Gustavo Méndez en lugar de José Guillermo Mora al 84.

Cambios en Guadalupe: Sergio Núñez en lugar de Gian Mauro Morera al 46. Justin Monge en lugar de Jeykel Venegas al 56. Héctor Carranza y Sergio Gámez en lugar Elian Morales y John Jairo Ruiz al 66. Léster Ramírez en lugar de William Quirós al 78.

Goles: 1-0: Joaquín Aguirre al 19. 2-0: Eduardo Pastrana al 24. 3-0: Jorman Aguilar al 74. 4-0: Jorman Aguilar al 78.

Amonestados: Luis José Hernández, José Guillermo Mora y Eduardo Pastrana en Pérez Zeledón. Elian Morales y John Jairo Ruiz en Guadalupe.

Árbitro: David Gómez. Asistentes: Danny Sojo y Octavio Jara. Secretario arbitral: Rigo Prendas. Árbitro VAR: Steven Madrigal. Árvitro AVAR: Víctor Ramírez.

Expulsados: No hubo.

Estadio: Municipal de Pérez Zeledón.

Hora: 8 p.m.