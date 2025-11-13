Puro Deporte

Vea cómo Luis Rubiales pasó de un beso forzado a ser atacado con huevos

Exdirigente español presentaba su libro, cuando fue sorprendido

EscucharEscuchar
Por Milton Montenegro

Luis Rubiales, expresidente de la Federación de Fútbol de España, y condenado por agresión sexual por su beso forzado a la jugadora Jenni Hermoso, fue atacado con huevos este jueves durante el lanzamiento de su libro en Madrid.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Luis RubialesEspañaJenni Hermoso
Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.