Vea cómo Luis Rubiales pasó de un beso forzado a ser atacado con huevos

Luis Rubiales, expresidente de la Federación de Fútbol de España, y condenado por agresión sexual por su beso forzado a la jugadora Jenni Hermoso, fue atacado con huevos este jueves durante el lanzamiento de su libro en Madrid.

El dirigente estaba en la presentación de su libro: “Matar a Rubiales”, cuando una persona sorprendió a todos al decir: “No se preocupen, no pasa nada” y le lanzó huevos a Rubiales.

El exdirigente deportivo logró esquivar dos, pero uno le impactó en la espalda. Después se abalanzó sobre su agresor con la intención de arreglar las cosas con sus propias manos, pero la intervención de los presentes, detuvieron al agresor y a Rubiales.

🗣️Rubiales: "La suerte es que me han parado. No sé si tenía un arma o algo"

En varios videos subidos en redes sociales se observa al antiguo dirigente del fútbol español, sentado en un banco con camiseta blanca y una chaqueta oscura durante la presentación de su libro.

Varios medios, españoles como El País y el diario deportivo Marca, reportaron que el agresor es tío del exdirigente deportivo, que también se llama Luis Rubiales.

Rubiales defendió el martes por la noche su inocencia por el beso a Jenni Hermoso durante la ceremonia de medallas al término de la final del Mundial femenino, en Sídney, el 20 de agosto de 2023.

El hombre que ha agredido a Luis Rubiales es su tío, que se encuentra detenido por la Policía Nacional



📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/iaVcNGbPT9 — El Partidazo de COPE (@partidazocope) November 13, 2025

Rubiales reiteró en el programa de televisión El Chiringuito que ese beso fue “consentido”, y se dijo víctima de una campaña de la “extrema izquierda”.

A raíz de una reforma del Código Penal español, un beso no consentido puede ser considerado como agresión sexual, categoría penal que agrupa todos los tipos de violencia sexual.