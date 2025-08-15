Vea cómo los ‘Vikingos’ golpean y quieren rematar a Saprissa

El Deportivo Saprissa está avisado, la otra semana se miden a los “Vikingos”, quienes golpearon y buscarán rematar con victoria frente a los morados.

El CAI, o los “Vikingos”, como se le llama en Panamá, logró el primer triunfo en la Copa Centroamericana de la Concacaf, al vencer en su campo 3-1 a Verdes de Belice.

El miércoles de la próxima semana a las 6 p.m. el CAI recibe a Saprissa y está obligado a imponerse para igualar a los nacionales en seis puntos.

¡Gran jugada colectiva que define Ángel Valverde para el 1-0! 🔥 pic.twitter.com/Ahtx8UBCcv — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) August 15, 2025

Saprissa y el CAI integran el Grupo C de la competencia junto a Verdes, Motagua de Honduras y Cartaginés.

¡Altamirano retoma la ventaja para Independiente! pic.twitter.com/s5vbvy1Zol — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) August 15, 2025

En sus primeros dos partidos, los tibaseños derrotaron 2-0 a Cartaginés y de visita vencieron 1-2 a Verdes. Por su parte, el cuadro canalero cayó de visita 1-2 contra Motagua y derrotó 3-1 a Verdes.

Ángel Valverde, Luis Altamirano y Rafael Águila, a los minutos 11, 41 y 82 le dieron los tres puntos al CAI, por Verdes descontó Daiver Vega al 31.

¡Independiente extiende la ventaja! pic.twitter.com/dpF6r01KUL — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) August 15, 2025

Con este resultado, Motagua es primero con 6 puntos, mismos que tiene Saprissa en el segundo puesto. El CAI llegó a tres y Cartaginés y Verdes poseen cero unidades.

Hay que tomar en cuenta que los brumosos disputan su segundo juego en la copa contra Motagua y están obligado a sumar. Verdes completó tres compromisos sin puntos y quedó eliminado.