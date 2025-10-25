Vea cómo Joao Maleck le amarga la noche a Wálter Centeno

Wálter Centeno, técnico de San Carlos, acariciaba la victoria —la segunda de forma consecutiva y la tercera en el campeonato—, pero Joao Maleck, el goleador del Apertura, le dijo: confórmese con el empate.

Centeno y San Carlos ganaban desde el primer tiempo, pero, los visitantes, tras repartir metralla con dos balones que se estrellaron en los postes, Maleck, delantero de Guadalupe, logró el 1-1 al minuto 67.

Los norteños se pusieron arriba con un buen gol de Rachid Chirino en el primer tiempo del compromiso.

Guadalupe inició el juego con todo, encimando y asustando con un par de disparos que obligaron a Alexandre Lezcano, arquero de San Carlos, a emplearse a fondo.

Era imparable el tiro de João Maleck.

Poco a poco, los locales equilibraron las acciones y, al minuto 13, dieron el primer aviso con un cobro de tiro libre de Wilmer Azofeifa, pero Rodiney Leal se lanzó y desvió.

Al minuto 29, el VAR se metió en el juego: a Pablo Camacho, árbitro del partido, lo llamaron para que revisara el monitor; así lo hizo y marcó penal. Jonathan McDonald disparó, pero estrelló la pelota en el vertical.

Cuatro minutos después, Rachid Chirino sí sacudió las redes. Recibió un pase largo de Reggy Rivera —enorme servicio del lateral—, controló con el pecho y de seguido sacó el zurdazo. Fue un gran gol.

Control de pecho y golazo de Rachid Chirino.

Al cierre de la primera parte, al minuto 40, Nextalí Rodríguez falló solo ante el marco. Era el segundo para San Carlos. Rodríguez ya se había quitado a un defensor y elevó el balón sobre el horizontal.

En la etapa de complemento, los locales bajaron el ritmo, no apretaron más y le dieron aire a Guadalupe. Se olvidaron de que Maleck es el artillero del certamen, y tras el cobro de un tiro de esquina, Joao, solo en el área, recogió un rebote y soltó un bombazo para colocar el definitivo 1-1.

San Carlos enfrentó a Guadalupe y cedió el empate. Norteños y guadalupanos igualaron 1-1. (Prensa de San Carlos/Prensa de San Carlos)

Para Wálter Centeno, el juego sirvió para inclinar aún más la balanza a su favor en los duelos particulares contra Fernando Palomeque, técnico guadalupano.

Según consignó la Unafut, Palomeque nunca le ha podido ganar un encuentro al “Paté”. Se han enfrentado en cinco ocasiones y Wálter suma tres triunfos y dos empates.