Vea a importante jugador de la Selección de México arremeter contra su propia afición

México empató 0-0 de local contra Uruguay y esto no le gustó a los aficionados aztecas.

El cuadro que dirige Javier el “Vasco” Aguirre enfrentó a los charrúas en el amistoso que se efectuó en el Estadio Corona de la Ciudad de Torreón.

Los abucheos en contra de los futbolistas mexicanos se hizo sentir desde las gradas, así como el “fuera Aguirre, fuera Aguirre”.

Una lluvia de silbidos e insultos fue lo que recibió el “Tri”, que será anfitrión de la Copa del Mundo 2026, junto a Estados Unidos y Canadá.

EXPLOTA RAUL JIMENEZ

Por eso la Selección no juega en México y lo hace en USA. pic.twitter.com/8PvaifpYUq — david medrano felix (@medranoazteca) November 16, 2025

Raúl Jiménez, delantero del Fulham de Inglaterra y de la escuadra azteca, expresó su descontento con la actitud de los aficionados.

“Lo que deja triste es jugar de local y que te abucheen, que fuera vasco, que le griten puto al portero, eso es lo que nos deja tristes. Tal vez por eso, siempre nos llevan a jugar a Estados Unidos”, destacó Raúl Jiménez, luego del compromiso.

El amistoso, pensado para afinar detalles rumbo al Mundial 2026, ofreció poco espectáculo. El ‘Vasco’ Aguirre dijo sentirse satisfecho “en cuanto a actitud”, aunque reconoció que aún deben ajustar varios aspectos. No obstante, el tono cambió cuando le tocó hablar a Jiménez. El delantero no se guardó nada ante la evidente tensión en las gradas.

Los futbolistas quejándose de los abucheos…

Ay, pobrecitos, que no los desaprueben, por favor…

¡Ridículos y con poca vergüenza!

El aficionado gasta en el boleto, enciende la TV consume, compra la camiseta y genera los grandes sueldos de muchos de esos mediocres futbolistas… — David Faitelson (@DavidFaitelson_) November 16, 2025

Según él, los abucheos constantes y los reclamos por la titularidad del ‘Tala’ Rangel —por encima de Carlos Acevedo, ídolo lagunero—, terminaron empañando una noche que debía servir para evaluar al equipo, no para incendiarlo. Jiménez insistió en que el derecho a expresarse es válido, pero lanzó el dardo que desató debate inmediato: si México juega más en Estados Unidos, es, en parte, porque allá el ambiente suele ser de apoyo, no de hostilidad.