Puro Deporte

Vea a dos futbolistas costarricenses junto a Cristiano Ronaldo

Dos futbolistas de Costa Rica, uno integrante de la Selección Nacional, tuvieron la oportunidad de compartir junto a Cristiano Ronaldo

Por Fanny Tayver Marín

Dos futbolistas costarricenses tuvieron la oportunidad de enfrentar a Cristiano Ronaldo, uno de los mejores jugadores de la historia, y hasta sacarse sus respectivas fotos para el recuerdo.








Brandon AguileraLegionariosKevin ChamorroCristiano RonaldoCR7
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

