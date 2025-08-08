Vea a dos futbolistas costarricenses junto a Cristiano Ronaldo

Dos futbolistas costarricenses tuvieron la oportunidad de enfrentar a Cristiano Ronaldo, uno de los mejores jugadores de la historia, y hasta sacarse sus respectivas fotos para el recuerdo.

Kevin Chamorro y Brandon Aguilera militan en el Río Ave de Portugal, que este jueves 7 de agosto disputó un amistoso ante el Al Nassr de Arabia Saudita.

En este club la gran figura es Cristiano Ronaldo, quien a sus 40 años de edad prosigue su carrera en busca de más y más goles con los árabes; está a solo uno de llegar a los 100.

El encuentro se disputó en el estadio José Alvalade de Lisboa y el Bicho fue protagonista absoluto: anotó un hat trick en la goleada 4-0 ante los lusitanos. El otro gol fue de Mohamed Simakan.

Brandon Aguilera y Cristiano Ronaldo, antes del amistoso entre Río Ave y Al Nassr en Portugal. (Instagram Brandon Aguilera/Instagram Brandon Aguilera)

Brandon Aguilera actuó como titular en el mediocampo y salió de cambio al minuto 65. Por su parte, Kevin Chamorro estuvo en la banca y no jugó, pues el arquero polaco Cezary Miszta se mantuvo siempre en cancha.

Pero la derrota fue lo de menos y lo mejor llegó al final. Los dos futbolistas ticos lograron un recuerdo inolvidable con CR7 y por supuesto lo exhibieron muy felices y orgullosos en sus respectivas redes sociales.

Brandon sostiene un zapato, al parecer firmado por Cristiano, y saludan en lo que debe ser el área de camerinos del estadio.

Por su parte, Chamorro y Ronaldo aparecen muy sonrientes en el autobús del club árabe, señal de de seguramente lo tuvo que perseguir hasta ahí por la foto.

El Bebote también subió otra imagen de los actos protocolarios, donde pasó a la par del célebre jugador portugués.

LEA MÁS: Un líder de la Selección de Costa Rica llega a Arabia Saudita

Aguilera es seleccionado nacional y pronto estará en el país para el inicio de la cuadranguar final de Concacaf rumbo al Mundial, mientras que Chamorro acaba de ser vendido por Saprissa al Río Ave.

Brandon Aguilera y Cristiano Ronaldo. (Instagram de Brandon Aguilera./Instagram de Brandon Aguilera.)