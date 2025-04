‘Van a tragar agrio’: El crudo análisis de Cristian Salomón tras perder la categoría con Santa Ana

Cristian Salomón, técnico de Santa Ana, le ofreció disculpas a la dirigencia del club. Llegó a mitad del camino con la difícil tarea de salvar al equipo del descenso, y no lo logró.

Más allá del dolor que sintió por bajar de categoría, Salomón indicó que a los jugadores la experiencia les va a servir mucho en el futuro.

- ¿Qué reflexión hace de este juego tan crucial y que al final terminó en descenso para Santa Ana?

- Fue de mucho aprendizaje y enseñanzas, y se siente frustración porque el torneo no alcanzó; es, en definitiva, lo que pasa. Si uno tiene que hacer un balance global, voy a intentar mirar la mitad del vaso lleno y no la mitad del vaso vacío, como les dije a los jugadores. Van a tragar agrio, pero les va a servir a futuro. Me quedo con el despliegue de estos chicos, que tienen talento y un futuro enorme. Intentamos torcer la historia y no lo pudimos hacer. Le ofrezco disculpas a la directiva y a la estructura del club.

- ¿Cómo analiza el cierre del torneo, sabiendo la situación de Santa Ana, y si usted sigue con el equipo?

- El cierre fue malo, porque los resultados mandan en el fútbol. Dos veces estuvimos arriba y no supimos conservar el marcador, y no nos alcanzó. Sobre mi trabajo, uno quiere seguir porque hay cosas que se hicieron muy bien y otras no. Si se puede seguir, tener la posibilidad a futuro de armar un plantel y hacer pretemporada para competir, es bueno. Estoy aquí, y mañana no lo sé.

Cristian Salomón resaltó el trabajo de los jóvenes Adrián Chévez y Mauricio Villalobos. (Prensa Santa Ana. /Prensa Santa Ana.)

- ¿Qué tan difícil fue la tarea de tratar de salvar la categoría?

- Siempre digo que lo difícil es cambiar cosas, porque con los cambios vienen incomodidades. Quienes me conocen como técnico en la Liga de Ascenso saben que, primero, me gusta el cuido personal, el orden y la preparación. Al principio costó, porque tratamos de cambiar una idea y logramos algunos resultados positivos. Después del parón debido a la fecha FIFA, tuvimos muchos jugadores con lesión. Al modificar la idea de juego, subimos la intensidad y pagamos con lesiones y suspensiones. Fue difícil armar un once y darle continuidad.

- ¿Qué piensa de jugadores como Mauricio Villalobos y Adrián Chévez?

- A Mauricio lo conocía, porque lo tuve en Uruguay de Coronado, y cuando vino le dije lo que iba a pasar, y con el tiempo fue pasando. A Adrián lo conocí de rival y luego adentro en Santa Ana. Pero no solo están ellos, también Fred Juárez, quien cuenta con personalidad, o Jean Carlo Castro, quien se me lesionó y lo recuperamos. Son jóvenes que van a seguir creciendo. Dios quiera puedan encontrar una estructura y, sea donde sea, puedan jugar.

- ¿Qué tan influyente fue la participación de los hombres de experiencia?

- Con el resultado puesto, hablar de eso no creo que sume. En toda plantilla se necesita gente de experiencia, pero hay que prepararse porque la competencia es alta, y se necesitan jóvenes con 25 años con recorrido y algunas promesas. En el fútbol no hay nada escrito y debe haber un balance de jugadores por puesto, por edad y por rendimientos. En mis equipos salen a jugar los que uno ve mejor en el día a día, en los entrenamientos.