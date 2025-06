Uno a uno de la Selección de Costa Rica: ticos con pase firme por el boleto al Mundial

En el cierre de la segunda fase de la eliminatoria de la Concacaf, la Selección de Costa Rica cumplió contra Trinidad y Tobago.

Ya estaba clasificada, ganó en casa y se dejó el primer lugar del grupo. Para la otra ronda, comandará uno de los tres grupos en que competirán los 12 equipos clasificados.

La victoria fue 2-1 y el adversario no era tan flojo como Bahamas, tampoco tan fuerte como Estados Unidos o México, pero sin duda, fue un buen termómetro para que Miguel Herrera, técnico de la Tricolor, sacara conclusiones.

Nota y análisis del desempeño de cada jugador:

- Keylor Navas (7):

Muy atento en los primeros minutos del partido, cuando Trinidad y Tobago encimó a la Selección Nacional. El guardameta se mostró tranquilo y le dio confianza al equipo. Keylor destaca por su jerarquía y liderazgo. En el segundo tiempo lo pusieron a prueba y demostró que está en muy buen nivel. En el gol que le marcó Levi García al minuto 58 nada pudo hacer.

- Juan Pablo Vargas (8):

Estuvo atento a cualquier intento de los visitantes de generar peligro. Se habló y se entendió bien con Francisco Calvo y Jeyland Mitchell los otros dos centrales. Sintió una molestia y al minuto 50 pidió el cambio.

- Francisco Calvo (8):

Estuvo atento en la marca y para salir jugando, sobre todo por el costado izquierdo, donde se apoyó con Joseph Mora y Josimar Alcócer. Francisco se lució en el pase a Jeyland para que abriera el marcador.

La Selección de Costa Rica tuvo algunos problemas al inicio del partido y luego fue mejor que Trinidad y Tobago. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

- Jeyland Mitchell (9):

Buen juego de Jeyland, seguro en la marca y como todos los demás en la zaga. Estuvo atento para apoyar a Carlos Mora, quien al inicio del encuentro pasó algunos apuros. El gol que marcó al minuto 22, fue una gran definición de cabeza. Buen resorteo del zaguero para cazar esa pelota que le globeó Francisco Calvo.

- Carlos Mora (6):

Empezó sufriendo con la velocidad de los visitantes. Trinidad y Tobago atacó por su sector y Mora no veía una. Le costó el inicio y fue luego del minuto, que empezó a ganar confianza y seguridad.

- Joseph Mora (7):

Regular en su rendimiento, por lo general le va bien. Seguro en la marca y cuando puede se suma al ataque para ser opción de pase para Alcócer, o apoyarlo en labores a la ofensiva.

- Orlando Galo (8):

Es el que se faja en el medio campo, lucha por cada balón, va fuerte, pero limpio. En el primer tiempo tuvo ocho duelos y ganó cinco. Además, intenta llegar a la espalda de los delanteros y si la oportunidad lo permite, no lo piensa para sacar los disparos.

- Alejandro Bran (7):

Buen complemento de Galo, le colabora en la marca y está atento para darle juego a los ofensivos, a Warren Madrigal y Manfred Ugalde.

- Josimar Alcócer (8):

Bien aplicado, esforzado y con ganas de anotar. No solo va al frente en busca de dejar a los atacantes de cara al gol, sino que colabora en la recuperación de la pelota. Si debe bajar al mediocampo a cubrirle a Bran o a Galo, ahí aparece Alcócer.

Warren Madrigal anda encendido. Le anotó dos tantos a Bahamas y le marcó a Trinidad y Tobago. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

- Warren Madrigal (9):

En ofensiva jugó bien. Esforzado y trató de complementarse con Manfred Ugalde. Atento y en buen momento, anotó dos goles ante Bahamas y de barrida le sacudió las redes a Trinidad y Tobago. En el primer tiempo hizo tres disparos, todos dentro del área y dos de ellos fueron directos. En el segundo tiempo insistió, quería más y lo dio todo, hasta el minuto 78, que estuvo en el campo.

- Manfred Ugalde (8):

Esforzado, luchador, aguanta la marca, saca a los centrales, le abre espacios a sus compañeros y participó en las anotaciones. En el primer periodo tuvo nueve duelos y ganó cuatro.

- Fernán Faerron (6):

Se vio mal en la jugada que terminó en gol de Levi García, atacante de Trinidad y Tobago, quien por velocidad dejó en el camino a Fernán y a Calvo. Después trato de pararse fuerte y salir con seguridad.

La afición disfrutó con el juego y la victoria de la Selección de Costa Rica. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

- Andy Rojas (5):

¿Qué le pasa a este muchacho? No muestra el nivel que le vimos en el campeonato nacional. Contra Bahamas no lució y ante Trinidad lo mismo. No se le nota confianza. Cuidado Andy, porque en la Selección se aprovechan las oportunidades, o hay que decirle adiós al equipo. No se descuide.

- Kenneth Vargas (5):

Entró cuando el partido expiraba, cuando faltaban cinco minutos para el final y es poco lo que podía hacer. Fue una variante para darle descanso a Manfred Ugalde.

- Álvaro Zamora (5):

La misma situación que Kenneth Vargas, cambio de tiempo, para darle descanso a Warren Madrigal por el esfuerzo en la cancha.