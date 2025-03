Uno a uno de la Selección de Costa Rica: esta es la calificación de los jugadores en paliza ante Belice

En el primer partido oficial de Miguel Herrera como técnico de la Selección de Costa Rica, el equipo cumplió al dejarse la victoria jugando de visita. Claro, Belice no representó un problema, no fue un adversario que llevara peligro o hiciera trabajar de más a la Tricolor.

El equipo hizo lo que el encuentro pedía, golear a un equipo débil, en problemas y con el 7-0, Costa Rica ya puede dar por un hecho que amarró el pase a la Copa Oro.

Nota y análisis del desempeño de cada jugador de Costa Rica:

- Patrick Sequeira (7):

Tuvo una noche muy tranquila. Belice no presentó peligro a la ofensiva y el arquero nacional, prácticamente no tuvo trabajo. Fue el “espectador” más cercano a la cancha. Claro, no fue culpa de él, sino de Belice, que ofreció poco. El disparo, que lo hizo trabajar un poco más, se presentó al inicio del segundo tiempo. Después respondió bien ante otro ataque de los locales.

- Fernán Faerron (8):

Fue el último hombre de la zaga, jugó libre y estuvo atento a cualquier intento de los locales de generar peligro. Se habló y se entendió bien con Francisco Calvo y Jeyland Mitchell los otros dos centrales.

- Francisco Calvo (8):

Al inicio del partido entregó un par de balones, pero nada que afectara su rendimiento. Estuvo atento en la marca y para salir jugando, sobre todo por el costado izquierdo, donde se apoyó con Ariel Lassiter.

La Selección de Costa Rica hizo lo que debía hacer ante un rival que no dio pelea y fue llenarlo de goles. (Prensa Fedefutbol/Prensa Fedefutbol)

- Jeyland Mitchell (9):

Buen juego de Jeyland, seguro en la marca y como todos los demás en la zaga, casi no tuvo trabajo en la defensa, por lo que con camino libre se incorporaba al ataque con y sin balón. En el segundo tiempo tuvo su premio al marcar de cabeza el 4-0 al minuto 64. Buen cabezazo del central para sacudir las redes.

- Carlos Mora (9):

Muy concentrado en la marca, hizo buenas coberturas y aportó con el juego de ida y vuelta. Por el carril derecho aportó a la ofensiva y fue quien inició la jugada para el primer gol del partido. Hizo el pase a Alonso Martínez, quien tocó a Manfred Ugalde.

- Ariel Lassiter (7):

Pudo dar más, sobre todo al sumarse a la ofensiva. Algunos de sus servicios no iban bien dirigidos, pero en general estuvo bien. Claro, el rival no complicó como para verlo más en trabajos a la defensiva.

- Orlando Galo (9):

Tenía nueve meses de no jugar con la Selección y volvió como si nada hubiera pasado. Tranquilo y seguro en el mediocampo, por lo general recibió el balón sin marca y con espacio para tocar o avanzar. Partido para tomar confianza, lo malo, el golpe que recibió en la cabeza al minuto 9 del segundo tiempo y debieron sacarlo del encuentro.

- Brandon Aguilera (7):

El encargado de generar el fútbol en la mitad de la cancha, el hombre de las ideas y por momentos lo logró. Quizá le hace falta más movilidad e intensidad en su juego. Partido sin contratiempos para Aguilera.

- Kenneth Vargas (9):

Bien aplicado, esforzado y con ganas de anotar. Buscó y provocó el penal. Lo quería lanzar, incluso pidió la pelota, pero el designado fue Manfred Ugalde. Vargas no bajó la cabeza y minutos después tuvo su premio al marcar el 3-0.

Kenneth Vargas fue punto alto de la Selección de Costa Rica en la ofensiva. Le cometieron un penal y también sacudió las redes. (Prensa Fedefutbol/Prensa Fedefutbol)

- Alonso Martínez (9):

En ofensiva jugó bien. Esforzado y trató de complementarse con Manfred Ugalde, lo que hizo en la acción que culminó en el tercer gol del encuentro. Alonso corrió, marcó y trató de llevar peligro. Se le nota estar en buen momento.

- Manfred Ugalde (9):

Demostró su olfato goleador apenas a los siete minutos del partido cuando logró el 1-0. Después cobró en gran forma desde el punto de penal. Después lo sustituyeron en el complemento, pero ya había hecho su labor.

- Alejandro Bran (7):

Puso buena dinámica cuando ingresó, se aplicó y dio una mano en la media cancha. Intentó jugar un poco más. Sin duda un encuentro ideal para tomar ritmo.

La Selección de Costa Rica mostró un rendimiento sobresaliente ante Belice en el repechaje de la Copa Oro. (FCRF/FCRF)

- Álvaro Zamora (9):

Entró en el complemento y de cabeza dijo no hay quinto malo. Llegó al primer palo y le cambió la trayectoria a la pelota. Minutos antes intentó sacudir las redes. Buen trabajo del extremo nacional, quien luego marcó el sétimo tanto.

- Josimar Alcócer (8):

Entró a sumar en el juego de Costa Rica. Logró dejarse algunos balones y sacar faltas. Intentó hacer lo que se necesitaba, que era mantener la pelota para que los defensas descansaran y también colaboró con gol.

- Andy Rojas (8):

Buen juego del joven legionario, quien trató de mostrar el fútbol que le conocemos y por momentos dio algunas pinceladas y al final asistió en el último tanto para sellar la paliza.