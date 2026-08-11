Puro Deporte

Unafut toma decisión sobre la apelación presentada por Puntarenas ante Herediano

Puntarenas FC presentó un recurso de revocatoria ante la Unafut por el caso de la alineación indebida de Walter Cortés frente a Herediano

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Por Juan Diego Villarreal
23/07/2026, Heredia, Estadio Carlos Alvarado, partido de la jornada 1 del torneo de apertura 2026 entre el Club Sport Herediano y el Puntarenas FC.
Wálter Cortés estuvo en el banquillo en el primer partido del Torneo Apertura 2026, que disputaron Herediano y Puntarenas, en el estadio Carlos Alvarado de Santa Bárbara. (Jose Cordero)







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Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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