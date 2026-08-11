Unafut toma decisión sobre la apelación presentada por Puntarenas ante Herediano

Wálter Cortés estuvo en el banquillo en el primer partido del Torneo Apertura 2026, que disputaron Herediano y Puntarenas, en el estadio Carlos Alvarado de Santa Bárbara.

La Unión de Clubes de Fútbol de la Primera División (Unafut), por medio del Departamento de Competición, resolvió declarar sin lugar el recurso de revocatoria interpuesto por Puntarenas FC (PFC) por la alineación indebida del jugador Walter Cortés en el duelo inaugural del Torneo de Apertura 2026 ante Herediano.

El partido concluyó 1-1, pero los porteños perdieron los puntos en la mesa debido a que Cortés fue incluido en la lista para el juego frente a los florenses, pese a que aún debía cumplir un partido de suspensión tras ser expulsado la temporada anterior en la Liga de Ascenso, cuando militaba con Santa Ana FC.

La decisión fue comunicada este martes mediante un comunicado de prensa, en el que Competición concluyó que Puntarenas FC no pudo demostrar que el jugador ya hubiera cumplido el partido de suspensión que tenía pendiente en la liga de la que procedía.

Asimismo, se indicó que el club que solicita la inscripción de un jugador debe verificar, por todos los medios a su alcance, que este no tenga ningún castigo pendiente en la Federación Costarricense de Fútbol, alguna de sus ligas o en la liga de la que proceda.

Lo anterior está amparado en el artículo 29, inciso g, del Reglamento de Competición, que establece:

“Indicar la procedencia inmediata anterior del jugador o miembro del cuerpo técnico cuya inscripción se solicita. Asimismo, si procede de una liga afiliada a la Fedefútbol, deberá aportarse certificación de esa liga donde conste la fecha de desinscripción y si tiene castigos o sentencias en la liga, la FCRF, o una declaración jurada indicando que no está inscrito en ninguna liga, y aportarse el Certificado de Transferencia Nacional”.

De esta forma, una vez resuelto el recurso por el Departamento de Competición y al cumplirse con los requisitos formales correspondientes, se admitió el recurso de apelación en subsidio.

Por lo tanto, el expediente será elevado al Tribunal de Apelaciones de la Unafut, instancia que deberá conocer y resolver dicho recurso.