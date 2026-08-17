Unafut resuelve la polémica: este es el autor oficial del primer gol del campeonato

Santiago Vargas anotó contra Puntarenas y la Unafut lo confirmó como el primer anotador del campeonato.

Después de tres semanas de haberse iniciado el campeonato, al fin se conoce quién anotó el primer gol del certamen.

En el primer juego, disputado entre Herediano y Puntarenas, hubo dos goles, pero en ese momento no se designó a un anotador inaugural, porque los florenses apelaron debido a la alineación indebida del porteño Wálter Cortés.

Dariel Castrillo y el joven florense Santiago Vargas fueron los anotadores.

En el siguiente choque, Saprissa recibió a Pérez Zeledón y el primero en concretar fue Orlando Sinclair.

La Unafut consultó a la Comisión de Historia y Estadística de este organismo cómo proceder, pero entre sus integrantes hubo criterios divididos.

Algunos pensaban que el anotador debía ser Vargas, porque Herediano, su club, no cometió ninguna infracción; otros opinaban que nada de lo sucedido en ese compromiso debía valer, por lo que el anotador del primer gol tenía que ser Orlando Sinclair.

La Unafut emitió un comunicado en el que informó cómo se resolvió el tema del primer anotador.

“El gol inaugural del certamen se le otorgó de manera oficial al futbolista Santiago Vargas Valerio, del Club Sport Herediano, por la siguiente razón expuesta en el artículo 89 del Reglamento de Competición”, señaló la Unafut, que destacó lo que indica el artículo.

“No se le asignarán puntos ni goles a favor al club afiliado infractor. Únicamente se le asignarán como goles en contra los que hubo durante el partido. En caso de no haber recibido goles o recibido menos de tres, el marcador final será de cero goles a favor y tres en contra”, se detalló en el comunicado.

Gerardo Coto, periodista, estadígrafo e integrante de la Comisión de Historia y Estadística de la Unafut, siempre consideró que el joven de Herediano debía ser designado el primer anotador del certamen.

“Mi criterio, y aclaro, es personal: si ya el partido terminó 3-0 en la mesa, no se debe perjudicar al equipo que no cometió la falta. Se le debe contar el partido a todos los que jugaron y dar el primer gol a Santiago Vargas”, dijo Gerardo Coto, ante consulta de La Nación, a finales del mes pasado.