Puro Deporte

Unafut resuelve la polémica: este es el autor oficial del primer gol del campeonato

El pulso estaba entre Dariel Castrillo, Santiago Vargas y Orlando Sinclair

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Por Milton Montenegro
23/07/2026, Heredia, Estadio Carlos Alvarado, partido de la jornada 1 del torneo de apertura 2026 entre el Club Sport Herediano y el Puntarenas FC.
Santiago Vargas anotó contra Puntarenas y la Unafut lo confirmó como el primer anotador del campeonato. (Jose Cordero/José Cordero)







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Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

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