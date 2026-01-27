Unafut asume la transformación más grande de su historia; vea los cambios radicales

(JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

José Carlos Loaiza estaba convencido de que varias cosas debían cambiar en la Unafut y se dio un paso rotundo para eso.

La Unión Nacional de Clubes de Fútbol de Primera División (Unafut) tendrá una transformación total, según aprobaron los presidentes de los clubes en una Asamblea Extraordinaria en la que se aprobaron ajustes en los estatutos.

Se trata de cambios radicales que la propia Unafut define como una manera de mejorar la eficiencia y agilidad de los procesos dentro de la organización.

Precisamente, a través del voto de los representantes de los clubes se aprobaron importantes cambios en la gobernanza de la liga costarricense de Primera División.

Después de varias mesas de trabajo entre los clubes y Unafut, más estudios de mercado con respecto al funcionamiento de otras ligas y diagnósticos con datos reales sobre los procesos internos de la organización, se aprobaron varios cambios.

Uno de ellos tiene que ver con el Comité de Competición, pues históricamente había estado compuesto por personal externo ad honorem. Con la modificación, se transformará en un departamento de Competición con personal propio y contará con dos asesores legales externos.

Según detalló Unafut, eso permitirá un respaldo jurídico y objetivo en su trabajo.

“De esta forma, transicionará para ser más ágil, profesional y diligente al servicio de los clubes”, indicó la oficina de comunicación de Unafut.

También variará lo que es la segunda instancia, que se encontraba en el Consejo Director. Ahora, se evolucionará a un tribunal de apelación – en caso de ser necesario – por personas externas a la organización con formación en derecho.

“De esta manera, se despolitiza la toma de decisiones y se garantiza su objetividad. La primera instancia se mantiene en el departamento de Competición”, indicó Unafut.

Otro cambio es que habrá Junta Directiva, de modo que el Consejo Director dejará de estar conformado por personas externas.

Sus miembros serán representantes de los clubes que trabajarán junto con el equipo ejecutivo de Unafut y estarán al tanto del día a día de la organización.

Habrá una disminución de la periodicidad de las Asambleas Ordinarias a una por año y se brindarán herramientas a Unafut para trabajar en conjunto con Licencias de la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF).

“En Unafut, todo el trabajo que hacemos es y deber ser por y para los clubes. Esa ha sido nuestra bandera desde el día uno y necesitábamos fortalecer, así como actualizar la gobernanza de la organización para hacerla más ejecutiva y profesional. Al final quienes ven el resultado de todo este esfuerzo son los Clubes y, no tenemos duda, que esto impactará el área deportiva”, expresó el director ejecutivo de Unafut, José Carlos Loaiza.

Como parte del proceso de transformación, que tardaría de 2 a 3 meses, el siguiente paso es la aprobación por parte del Comité Ejecutivo de la Fedefútbol, posteriormente la revisión y aval por parte del Icoder y finalmente el registro de los nuevos estatutos.