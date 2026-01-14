Una niña soñadora es la raqueta número uno de Costa Rica en la edición 61 de la Copa del Café

Julián Garnier jugará por segunda vez la Copa del Café, mientras que para Valentina Obregón (der.), será su debut en el prestigioso torneo juvenil de tenis.

De niña, asistía junto a su familia a los partidos de la Copa del Café para observar con asombro a los jugadores juveniles y les prometía a sus padres que algún día la verían en la cancha del estadio del Costa Rica Country Club.

Esa promesa la cumplirá Valentina Obregón este año, quien a sus 16 años es la raqueta número uno de Costa Rica en el prestigioso torneo juvenil de tenis, que se disputará desde este lunes 19 hasta el sábado 24 de enero, en las instalaciones del Costa Rica Country Club.

Valentina, quien viene de ganar una medalla de bronce en los Juegos Centroamericanos Guatemala 2025, en la categoría individual, tendrá un gran reto por delante, ya que será su debut en la edición 61 de la Copa del Café, el torneo que siempre soñó disputar.

“Desde chiquitita es un sueño que siempre he tenido. Fueron muchos años seguidos de venir a ver la Copa del Café, a todos los jugadores. Siempre les decía que yo iba a jugar la Copa en ese estadio”, recordó Obregón entre sonrisas.

El haber alcanzado el podio en las justas centroamericanas le brinda confianza para enfrentar el certamen juvenil, aunque tiene claro que no será sencillo destacar.

“Me motiva mucho haber ganado esa medalla, muchísimo. Ganar una medalla centroamericana no es nada fácil y la verdad me llena de orgullo haberlo logrado y ahora poder estar jugando la Copa del Café”, aseguró Obregón.

Julián Garnier y su segunda oportunidad

En la rama masculina, el número uno costarricense será Julián Garnier, quien competirá por segundo año consecutivo en la Copa del Café a sus 17 años y confía en dar la pelea ante sus oponentes, aunque también reconoce que el reto será complejo.

“El año pasado no fue el debut que esperábamos, pero uno aprende mucho en este torneo. Nuestro objetivo siempre es mejorar, dar nuestro mayor esfuerzo y poner en alto el nombre de Costa Rica. No es una misión fácil, pero esperamos hacer un buen papel”, comentó Garnier.

El presidente del Comité Organizador de la Copa del Café, Luis Esteban Fernández, indicó que para esta edición se espera la participación de 10 de los mejores exponentes del tenis juvenil masculino, todos ubicados entre los 100 mejores del mundo, así como cinco tenistas femeninas dentro del Top 100 del ranking mundial.

En total, participarán 64 tenistas, de 22 países, entre ambas ramas. Los últimos cuatro clasificados, tanto en masculino como en femenino, saldrán de las rondas clasificatorias que se disputarán este fin de semana.

Entre las principales figuras internacionales que formarán parte de esta edición destacan Álvaro Frutos, de Paraguay, primer sembrado y número 66 del mundo, y Benjamin Azar, de Canadá, ubicado en la posición 68 del ranking mundial. En la rama femenina sobresalen las estadounidenses Welles Newman (49 del ranking mundial) y Margaret Sohns (78), quienes llegan como firmes promesas del tenis internacional.

Las entradas estarán disponibles en la plataforma www.eticket.cr, con precios que oscilan entre ₡5.000 y ₡12.000. Además, habrá promociones 2x1 en gradería general y gradería este en días específicos.

Los partidos diurnos iniciarán a las 8:30 a.m. y se transmitirán vía streaming en las redes sociales oficiales de la Copa del Café. Por su parte, los encuentros nocturnos comenzarán a las 7:00 p.m. y podrán disfrutarse a través del canal TD+ y la aplicación TDMAX.

Como en años anteriores, el campeonato contará con una zona ferial y espacios de alimentación para el disfrute de toda la familia.