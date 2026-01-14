Puro Deporte

Una niña soñadora es la raqueta número uno de Costa Rica en la edición 61 de la Copa del Café

La Copa del Café iniciará este lunes 19 de enero en las canchas del Costa Rica Country Club, con la participación de 64 tenistas

EscucharEscuchar
Por Juan Diego Villarreal
Copa del Café Edición 61 Julián Garnier Valentina Obregón Raquetas número uno de Costa Rica 13 de enero del 2026 Fotografía: Juan Diego Villarreal
Julián Garnier jugará por segunda vez la Copa del Café, mientras que para Valentina Obregón (der.), será su debut en el prestigioso torneo juvenil de tenis. (La Nación/Fotografía: Juan Diego Villarreal)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Copa del Café edición 61Valentina ObregónJulián Garnier
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.