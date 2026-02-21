Una confesión sincera de Alex López sobre Alajuelense

Alex López hizo recientemente lo que jamás pensó que le tocaría experimentar: ir al Estadio Alejandro Morera Soto como rival de Liga Deportiva Alajuelense, defendiendo los colores de otro equipo costarricense.

El mediocampista hondureño hoy forma parte de Sporting y el domingo pasado fue un punto alto en el equipo de Andrés Carevic en la victoria de los albinegros.

Hizo lo que le tocaba, con profesionalismo, pero a la vez contó que sostuvo una conversación con Giancarlo González en la que le exteriorizó que se le erizó la piel con solo poner un pie en la Catedral, donde tiene muy buenos recuerdos y otros no tanto, pero que también forman parte de su carrera.

“Me pude ir de Alajuelense siendo campeón y regresé a esta casa con otro equipo. Sería mentiroso decir si pensaba que algún día jugaría en el Morera Soto con otro equipo y toca ver si en algún momento toca volver a ponerme la rojinegra”, manifestó Alex López.

Hoy se debe a Sporting, pero no oculta que le encantaría que a futuro, el final de su carrera sea con la Liga, con ese equipo que se clavó en el corazón del catracho.

Alex López porta la camisa 10 de Sporting. (JOHN DURAN/John Durán)

“No es una mala idea, viví muchos años aquí en el equipo, en Alajuela, y al final esperemos que sea lo que Dios diga. El proyecto que tiene Sporting es muy bueno, pero vamos a ver qué dice Dios”, afirmó Alex López.

