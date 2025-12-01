Un técnico más es despedido en el campeonato de Primera División

Un entrenador más vuelve a quedarse sin trabajo en el campeonato nacional.

A falta de una fecha para que termine la fase regular del Torneo de Apertura 2025, un equipo decidió hacer un cambio radical en su banquillo.

Hasta el momento, los técnicos despedidos en el Torneo Apertura 2025 son Luis Marín de Sporting, Geiner Segura de San Carlos, Paulo César Wanchope de Saprissa y Pablo Salazar y Hernán Medford del Herediano.

Guadalupe FC informó que a partir de este momento el señor Fernando Palomeque no continúa como entrenador del equipo.

“Le agradecemos su esfuerzo, entrega y compromiso. Le deseamos el mayor de los éxitos en sus futuros proyectos”, escribió el club en sus redes sociales, sin dar más detalle del despido.

Fernando Palomeque dejó de ser el técnico de Guadalupe. (Jorge Navarro para La Nacion )

Hace una semana, Palomeque tuvo un incidente en Liberia, que le costó una sanción de cinco partidos, al quebrar una puerta de vidrio con la mano en el Estadio Edgardo Baltodano. Además, los resultados no lo acompañaron, en las últimas cuatro fechas, perdió tres partidos y solo logró un empate.

Robert Garbanzo, gerente deportivo de Guadalupe, aseguró que el problema en Liberia, no tuvo que ver con la salida de Palomeque.

“La decisión se tomó por los resultados. Estamos muy agradecidos con él, pero es un tema de logros. El incidente en Liberia, con lo de la puerta, no fue razón para la salida del entrenador. Eso fue un tema que ya habíamos abordado, pero no tiene que ver con esto”, aseguró Robert.

Garbanzo añadió que Harold López, asistente de Palomeque, también quedó fuera y esperarán el cierre de la primera fase del certamen, para nombrar al sustituto.

“De momento no sabemos quién asume, para el siguiente juego (Guadalupe visita a Puntarenas), seguro Alfredo Morales lo dirige o yo, lo estamos viendo”, indicó Robert.

Robert Garbanzo profundizó un poco más sobre quién puede asumir en definitiva las riendas de Guadalupe, incluso expresó que tienen a la persona.

“Cuando termine esto nos vamos a tomar el tiempo para analizar quién viene, porque la idea es salir de los últimos puestos. La persona ya está acá, ya lo tenemos, pero lo anunciaremos al terminar el campeonato”, comentó Garbanzo.

Con Fernando Palomeque, Guadalupe está en el fondo de la tabla de posiciones, es penúltimo con 13 puntos, mismos que posee San Carlos, colero del torneo, por diferencia de goles. Los guadalupanos tienen -11 goles en contra y los norteños -14.