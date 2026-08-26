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Tribunal Disciplinario sanciona al presidente de un equipo grande: vea todos los castigos de la jornada 5

Siete clubes de la Primera División recibieron sanciones tras la jornada 5 del Torneo de Apertura 2026

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Por Fanny Tayver Marín

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Estas son las sanciones de la jornada en el Torneo de Apertura 2026.
Estas son las sanciones de la jornada en el Torneo de Apertura 2026. (Prensa FCRF/Prensa FCRF)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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