Tribunal Disciplinario sanciona al presidente de un equipo grande: vea todos los castigos de la jornada 5

Estas son las sanciones de la jornada en el Torneo de Apertura 2026.

Una situación inusual se presentó en la quinta fecha del Torneo de Apertura 2026, pues el Tribunal Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) dictó sanciones para siete de los diez clubes de la Primera División.

Y hasta hubo un castigo para el propio presidente de un equipo grande “por ser la primera vez en el torneo que insulta, provoca, ofende o amenaza o utiliza lenguaje ofensivo, grosero u obsceno y/o gestos de la misma naturaleza contra oficiales de partido”.

En la lista de sanciones difundida por la FCRF, se menciona una para Leonardo Vargas. La Nación consultó a la oficina de prensa de la Federación si se trata del presidente, o el gerente del club. Y la respuesta fue que el castigo es para el jerarca brumoso.

A continuación encontrará la lista de sanciones, equipo por equipo:

Deportivo Saprissa

Sancionar al club con una multa de ¢250.000, de conformidad con el artículo 41 inciso 1) al ser la primera vez en el torneo que el árbitro toma medidas disciplinarias contra cinco o más miembros del mismo equipo en un partido (amonestaciones y/o expulsiones).

Sancionar al asistente técnico Geiner Segura con un partido de suspensión y una multa de ¢150.000 de conformidad con el artículo 36 inciso 1) al ser la primera vez en el torneo que es expulsado por desobedecer las órdenes del cuerpo arbitral, interpelando de cualquier forma.

Inter San Carlos

Sancionar al club con una multa de ¢605.000, desglosada en:

¢105.000 de conformidad con el artículo 73 inciso 1) al ser la primera vez en el torneo que se da invasión de aficionados de manera individual o masiva, sin alterar el desarrollo normal del partido.

¢500.000 de conformidad con el artículo 32 bis al ser la primera vez en el torneo que retrasa el inicio de la etapa inicial o complementaria de un encuentro.

Club Sport Herediano

Sancionar al club con una multa de ¢500.000, de conformidad con el artículo 57BIS inciso 10) al ser la primera vez en el torneo que no cumple con la zona mixta en tiempo y forma como lo establece el Reglamento de Comunicación y Prensa.

Sporting FC

Sancionar al club con una multa de ¢500.000,00 de conformidad con el artículo 32 bis al ser la primera vez en el torneo que retrasa el inicio de la etapa inicial o complementaria de un encuentro.

Club Sport Cartaginés

Sancionar al club con una multa de ¢1.625.000 desglosada en:

¢375.000,00 de conformidad con el artículo 41 inciso 1) al ser la segunda vez en el torneo que el árbitro toma medidas disciplinarias contra cinco o más miembros del mismo equipo en un partido (amonestaciones y/o expulsiones).

¢750.000 de conformidad con el artículo 65 inciso 3) al ser la segunda vez del torneo que se rehúsa a retirar del terreno de juego o inmediaciones de este o sus zonas adyacentes, a alguno de sus miembros de junta directiva, cuerpo técnico, jugadores fuera de lista o invitados.

¢500.000 de conformidad con el artículo 65 inciso 3) al ser la primera vez del torneo que se rehúsa a retirar del terreno de juego o inmediaciones de este o sus zonas adyacentes, a alguno de sus miembros de junta directiva, cuerpo técnico, jugadores fuera de lista o invitados.

Sancionar a Leonardo Vargas con tres partidos de suspensión y una multa de ¢200.000 de conformidad con el artículo 38 inciso 1) al ser la primera vez en el torneo que insulta, provoca, ofende o amenaza o utiliza lenguaje ofensivo, grosero u obsceno y/o gestos de la misma naturaleza contra oficiales de partido.

Sancionar a David Vargas con tres partidos de suspensión y una multa de ¢200.000 de conformidad con el artículo 38 inciso 1) al ser la primera vez en el torneo que insulta, provoca, ofende o amenaza o utiliza lenguaje ofensivo, grosero u obsceno y/o gestos de la misma naturaleza contra oficiales de partido.

Sancionar al jugador Douglas López Araya con dos partidos de suspensión y una multa de ¢250.000 de conformidad con el artículo 37 inciso 3) al ser la primera vez en el torneo que es expulsado por golpear de cualquier manera mediante el juego brusco grave a un adversario.

Municipal Pérez Zeledón

Sancionar al club con una multa de ¢375.000, de conformidad con el artículo 41 inciso 1) al ser la segunda vez en el torneo que el árbitro toma medidas disciplinarias contra cinco o más miembros del mismo equipo en un partido (amonestaciones y/o expulsiones).

Puntarenas FC

Sancionar al club con una multa de ¢250.000,00 de conformidad con el artículo 41 inciso 1) al ser la primera vez en el torneo que el árbitro toma medidas disciplinarias contra cinco o más miembros del mismo equipo en un partido (amonestaciones y/o expulsiones).