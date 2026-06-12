Thomas Müller se emociona y pide una cerveza en medio partido (video)

Apenas en el inicio del Mundial 2026 y el alemán Thomas Müller lo disfruta al máximo. En un video que subió en sus redes sociales, el delantero dijo que es su quinto Mundial seguido y con una sonrisa aclaró que esta vez no como jugador.
Apenas en el inicio del Mundial 2026 y el alemán Thomas Müller lo disfruta al máximo. En un video que subió en sus redes sociales, el delantero dijo que es su quinto Mundial seguido y con una sonrisa aclaró que esta vez no como jugador.
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