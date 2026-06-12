Thomas Müller se emociona y pide una cerveza en medio partido (video)

Apenas en el inicio del Mundial 2026 y el alemán Thomas Müller lo disfruta al máximo. En un video que subió en sus redes sociales, el delantero dijo que es su quinto Mundial seguido y con una sonrisa aclaró que esta vez no como jugador.

😅🍺 “Una cerveza por favor” - Thomas Müller vio el partido entre México y Sudáfrica junto a Jurgen Klopp e hizo una petición tras el gol de Raúl Jiménez pic.twitter.com/nGosHGSMVb — PaseClave (@paseclave__) June 12, 2026

“No pasa nada, estoy deseando desempeñar mi papel como analista en Magenta TV y nos vemos en México”, aseguró Müller.

Thomas Müller disputó cuatro Mundiales (2010, 2014, 2018 y 2022), anotando un total de 10 goles en 16 partidos. Se coronó Campeón del Mundo en Brasil 2014.

Thomas Müller disfrutó al máximo el partido inaugural de la Copa del Mundo 🇩🇪 pic.twitter.com/e6z8hvKzwj — MLS Español (@MLSes) June 12, 2026

Müller ya está en Ciudad de México y asistió al partido inaugural, donde se lo pasó en grande y en la gradería hasta pidió que le trajeran una cerveza.

“Una cerveza, por favor”, gritó el jugador alemán en español, al tiempo que cantaba: “Jiménez, Jiménez”, en alusión al mexicano Raúl Jiménez, quien marcó el segundo gol de México en el choque contra Sudáfrica.