Puro Deporte

Thomas Müller se emociona y pide una cerveza en medio partido (video)

El alemán aseguró que está en su quinta Copa del Mundo

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Por Milton Montenegro

Apenas en el inicio del Mundial 2026 y el alemán Thomas Müller lo disfruta al máximo. En un video que subió en sus redes sociales, el delantero dijo que es su quinto Mundial seguido y con una sonrisa aclaró que esta vez no como jugador.








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Mundial 2026MéxicoThomas Müller
Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

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