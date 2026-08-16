Thiago Mendes ignora el saludo de Neymar y reaviva su rivalidad en el fútbol brasileño

Neymar Jr es el capitán del Santos y aunque es un ídolo en el fútbol brasileño, también tiene sus polémicas.

El centrocampista y capitán de Vasco da Gama, Thiago Mendes, evitó saludar al delantero de Santos, Neymar, antes del inicio del encuentro disputado este domingo en el Estadio São Januário de Río de Janeiro, correspondiente a la jornada 23 del Brasileirão 2026.

La escena, ocurrida durante el protocolo previo al partido cuando el atacante visitante se acercó a los rivales, quedó registrada en video y expuso públicamente la vigencia del distanciamiento entre ambos futbolistas.

El antecedente entre ambos jugadores se remonta al 13 de diciembre de 2020 en Francia, durante un partido de la Ligue 1 entre el Olympique de Lyon —equipo donde militaba Mendes— y el Paris Saint-Germain. En los minutos finales de aquel compromiso, el mediocampista cometió una falta sobre el atacante, aprisionándole el tobillo izquierdo, acción por la cual fue expulsado mediante la revisión del VAR tras una amonestación inicial.

El impacto provocó que el delantero saliera del terreno de juego en camilla. Por esa entrada, Mendes recibió una sanción de tres partidos de suspensión y posteriormente ofreció disculpas públicas por lo sucedido.

Tras el retorno de ambos futbolistas a la liga de su país, los enfrentamientos entre Vasco da Gama y Santos sumaron nuevos episodios de fricción. En un choque previo entre ambos conjuntos, se registraron intercambios verbales durante el descanso.

Posterior al encuentro, Neymar declaró que el mediocampista intentaba mantener una postura firme y utilizó calificativos en su contra, mientras que Mendes argumentó que sus reclamos durante el juego buscaban pedir respeto dentro de la cancha. El gesto registrado este domingo en el protocolo inicial confirmó la falta de cordialidad entre los dos profesionales tras seis años del primer incidente.

Finalmente, este domingo Neymar pasó la factura en la cancha, pues el Santos se impuso con marcador de 3-0 en condición de visitante.