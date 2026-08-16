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Thiago Mendes ignora el saludo de Neymar y reaviva su rivalidad en el fútbol brasileño

Neymar quedó con la mano en el aire, luego de que un rival le negara el saludo en el protocolo previo a un partido del Santos

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Por El Tiempo / Colombia / GDA
Neymar Jr es el capitán del Santos y aunque es un ídolo en el fútbol brasileño, también tiene sus polémicas.
Neymar Jr es el capitán del Santos y aunque es un ídolo en el fútbol brasileño, también tiene sus polémicas. (LEO BARRILARI/Odyssey Images via AFP)







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