Puro Deporte

Terrible noticia: jugador del Barcelona se lesiona y se perderá el Mundial

El futbolista se lesionó en el partido contra el Betis y debe ser operado

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Por Milton Montenegro

Los medios de comunicación de España dieron la noticia: en el último partido de liga, uno de los jugadores del Barcelona se lesionó y deberá pasar por el quirófano, por lo que se perderá el Mundial 2026.








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Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

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