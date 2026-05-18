Terrible noticia: jugador del Barcelona se lesiona y se perderá el Mundial

Los medios de comunicación de España dieron la noticia: en el último partido de liga, uno de los jugadores del Barcelona se lesionó y deberá pasar por el quirófano, por lo que se perderá el Mundial 2026.
Los medios de comunicación de España dieron la noticia: en el último partido de liga, uno de los jugadores del Barcelona se lesionó y deberá pasar por el quirófano, por lo que se perderá el Mundial 2026.
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