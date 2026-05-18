Terrible noticia: jugador del Barcelona se lesiona y se perderá el Mundial

Los medios de comunicación de España dieron la noticia: en el último partido de liga, uno de los jugadores del Barcelona se lesionó y deberá pasar por el quirófano, por lo que se perderá el Mundial 2026.

A menos de un mes para que inicie la justa mundialista, Fermín López no podrá estar en el torneo. Fermín sufrió una fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho, una lesión que le obligará a pasar por el quirófano.

El club azulgrana informó oficialmente de que el jugador será sometido a tratamiento quirúrgico, lo que le mantendrá alejado de los terrenos de juego entre seis y ocho semanas, un plazo incompatible con su presencia en el Mundial de este verano.

El centrocampista ofensivo andaluz fue sustituido en el descanso del partido disputado el domingo ante el Real Betis Balompié (3-1) en el Camp Nou, tras sufrir molestias en la primera mitad. Tras las pruebas médicas realizadas, el club confirmó que el jugador presenta una fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho.

Fermín López se quedará sin mundial al sufrir una lesión en la pierna derecha. (JOSEP LAGO/AFP)

La ausencia de Fermín supone un duro contratiempo para el seleccionador nacional, Luis de la Fuente, que pierde a uno de los jugadores con mejor rendimiento en el tramo final de la temporada.

El internacional había firmado unos números sobresalientes con el Barcelona, con 13 goles y 17 asistencias, consolidándose como una de las grandes revelaciones del curso y ganándose un puesto en la convocatoria mundialista.