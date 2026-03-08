Tenis en silla de ruedas de Costa Rica logra subirse al podio en torneo continental

José Pablo Gil y Steven Enríquez (al frente), se felicitan tras concluir la final del Torneo de las Américas en Lima, Perú.

La selección nacional de tenis en silla de ruedas, integrada por los paratletas José Pablo Gil y Steven Enríquez, obtuvo el subcampeonato en el Torneo de las Américas, efectuado en Lima, Perú.

En un disputado encuentro, los nacionales llegaron a la final ante su similar de Colombia, que se impuso con marcador de 2 sets a 1.

En el camino hacia la final, los costarricenses derrotaron a las selecciones del Grupo B, integrado por Perú, Ecuador y Colombia. En semifinales, los ticos se midieron ante Argentina, a la que derrotaron con marcador de 2-0.

Por su parte, los colombianos vencieron al dueto canadiense, lo que les permitió disputar el campeonato del torneo frente a los ticos.

El atleta paralímpico José Pablo Gil expresó que realizaron un buen partido, pero no lograron imponerse como en la ronda de grupos, a pesar de forzar un tercer set.

“Hoy no se pudo. Lo intentamos, pero no siempre las cosas salen como uno las planifica. Fue un gran juego. Sabemos que aún queda trabajo por hacer para alcanzar el potencial deseado. Fue un gran torneo donde nuestro juego crece”, indicó Gil a Olman Mora, periodista del Comité del Paralímpico Nacional.

El Torneo de las Américas de tenis en silla de ruedas por equipos se disputó en el Club Lawn Tennis de la Exposición, en el distrito de Jesús María, en Lima, Perú, sobre cancha de arcilla.

Los equipos se enfrentaron en eliminatorias de cuartos de final, semifinales y final, al mejor de tres partidos, al estilo de la Copa Davis.

Steven Enríquez, actual campeón de los recientes Juegos Nacionales Limón 2026, aseguró que desean continuar mejorando para afrontar los diferentes eventos del ciclo paralímpico.

“Muchas veces, cuando las cosas cuestan o no van bien, es fácil rendirse. En momentos como hoy, donde llegamos a la final, es cuando más fuerza positiva debemos sacar para alcanzar los objetivos”, concluyó Enríquez.