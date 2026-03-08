Puro Deporte

Tenis en silla de ruedas de Costa Rica logra subirse al podio en torneo continental

Los atletas José Pablo Gil y Steven Enríquez disputaron la final del Torneo de las Américas, en Perú

EscucharEscuchar
Por Juan Diego Villarreal
Tenis en silla de ruedas José Pablo Gil Steven Enríquez Torneo de las Américas Segundo lugar 7 de marzo del 2026 Cortesia: Olman Mora
José Pablo Gil y Steven Enríquez (al frente), se felicitan tras concluir la final del Torneo de las Américas en Lima, Perú. (La Nación/Cortesia: Olman Mora)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
José Pablo GilSteven EnríquezTorneo de las Américas, Perú
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.