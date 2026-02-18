Tenis de mesa costarricense será parte de una celebración centenaria

Lucia Zavaleta Ovares será una de las jugadoras que representará a Costa Rica en el mundial de tenis de mesa en Londres, Inglaterra.

La Federación Costarricense de Tenis de Mesa (Fecoteme) recibió una de las noticias más significativas de los últimos años, al confirmarse la presencia de la Selección Mayor Femenina de Costa Rica en el Mundial de Tenis de Mesa por Equipos, que se realizará en Londres, Inglaterra.

La invitación fue dada a conocer por la International Table Tennis Federation (ITTF), en conmemoración de los 100 años del primer Campeonato Mundial de este deporte.

La ITTF notificó a la Fecoteme el cupo para la representación mayor femenina de Costa Rica en el Mundial de Tenis de Mesa, que se disputará del martes 28 de abril al sábado 11 de mayo en Londres, Inglaterra.

La representación nacional estará conformada por las seleccionadas Lucía Zavaleta Ovares, Amanda Jiménez Moraga y Victoria Castro Salas.

Según el comunicado de prensa de la Fecoteme, la noticia fue recibida con gran alegría por parte de la comunidad femenina del tenis de mesa, ya que las tres jugadoras representan a una generación de atletas muy competitivas que han venido trabajando con gran compromiso y entrega.

Ricardo Castro, presidente de la Federación de Tenis de Mesa, aseguró que Costa Rica cuenta con un grupo de atletas muy competitivas, que se destacan por su disciplina y el buen nivel mostrado en los últimos años, por lo que será una experiencia muy importante para sus carreras deportivas.

“Nos sentimos muy contentos de recibir tan importante noticia para el tenis de mesa de Costa Rica y Centroamérica, lo cual ratifica el trabajo y esfuerzo de los entrenadores y padres de familia”, indicó Castro.

El jerarca explicó que la invitación es un reconocimiento al trabajo que realiza la Federación y a las buenas participaciones internacionales, por lo que considera que van por el camino correcto para crecer y ser aún más competitivos.

La edición de 2026 marca un hito en la historia de esta disciplina, ya que el tenis de mesa realizó su primer Campeonato Mundial en 1926.

El certamen contará con 64 equipos masculinos y 64 femeninos, que competirán durante 13 días en dos sedes emblemáticas de Londres.