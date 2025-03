Técnico de Puntarenas termina triste, pero no hace dramas por perder el invicto

César Alpízar, técnico de Puntarenas, reconoció que estaban dolidos, y no es para menos: es el primer partido que pierde su equipo en 15 fechas disputadas.

Pero más allá de la tristeza que podía sentir, Alpízar dijo que es fundamental que sus jugadores levanten la cabeza y sigan en la senda que traían y que los llevó al primer lugar.

Con la derrota, Puntarenas corre el riesgo de cederle el primer puesto a Herediano, sobre todo si los florenses vencen de visita al Deportivo Saprissa.

- ¿Qué piensa de haber perdido el invicto?

- Creo que fue un buen partido por parte de Cartaginés. Tuvimos algunas opciones para anotar, pero no supimos aprovecharlas. Tomamos la derrota con tristeza, teníamos un invicto y no queríamos perderlo, pero no supimos descifrar la dinámica del juego. Falta torneo y debemos seguir concentrados en lo nuestro. El sueño y la actitud del equipo están intactos.

- ¿Le preocupa la jugada de Jean Paul Ruiz al final del juego, que le costó la tarjeta roja?

- Tal vez se precipitó, es parte del fútbol. Tengo que verla para dar una opinión más clara. No quiero opinar sin ver el video y valorar qué pasó, pero igual hay un grupo fuerte y jugadores que entrarán y harán el trabajo de la mejor manera cuando les toque.

- ¿Le cumplió el equipo, de acuerdo con lo que tenía planeado?

- El equipo hizo todo lo que pedimos. En ciertos momentos, Cartago hizo las cosas de buena manera, sobre todo en el primer tiempo. Apelando un poco a lo que hicimos, nosotros no logramos concretar y ellos sí pudieron anotar, pero los muchachos cumplieron con lo que se pidió.

- ¿Cómo manejar emociones y evitar que el plantel se caiga tras esta derrota?

- Normal, como lo manejan todos los equipos. El tema de la parte emocional en el fútbol es fundamental. Debemos dejar de lado el festejo de fechas anteriores. Estamos tristes por la derrota, pero más allá de eso, debemos enfocarnos en el partido que sigue.

Para el técnico de Puntarenas, Cartaginés fue mejor, sobre todo en el primer tiempo y aprovechó la opción que tuvo para concretar. En la acción, Christopher Núñez es marcado por Dariel Castrillo. (Prensa Cartaginés/Prensa Cartaginés)

- ¿Qué espera para lo que viene?

- Lo mismo. Los partidos que siguen se van a pelear hasta el último minuto y se van a definir de forma ajustada. Nadie quiere ceder nada y debemos seguir enfocados. No podemos perder la cabeza por una derrota. El resultado que se dio es normal en el fútbol, somos profesionales. A veces se quiere hacer drama y no hay que hacerlo.

- ¿Cree que hubo algo que dejó de hacer el equipo?

Cartago supo aprovechar las oportunidades y nosotros no, básicamente fue eso. Cartago hizo un buen partido, es un buen equipo y lucha por clasificar. Fue un buen partido.