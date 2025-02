Técnico de Newell’s libra de culpas a Keylor Navas

Mariano Soso, tecnico de Newell’s Old Boys, sabe que su continuidad no está garantizada.

Después de la derrota de Newell’s Old Boys en el clásico rosarino contra Central por 1-2 y con la presencia de Keylor Navas en el marco rojinegro, el técnico Mariano Soso se demoró más de la cuenta en llegar a la rueda de prensa. En ese lapso, algunos periodistas argentinos especulaban sobre si la espera obedecía a que no continuaba, mientras que otros le exaltan el valor de salir a dar la cara en una situación tan compleja.

El técnico de Newell’s llegó y lo primero que dijo fue que esa pérdida resulta un dolor profundo tanto para todos los integrantes del equipo como para el hincha, y que tenía muy claro que no existe ningún argumento que pueda anestesiarlo.

“Seguramente el club tendrá que establecer una valoración de mi tarea que en términos de resultados no es lo esperado… Ellos buscarán lo que consideren más saludable para este club”, indicó Mariano Soso.

LEA MÁS: Video: Observe todos los goles en el primer clásico de Keylor Navas con Newell’s Old Boys

En cuanto a los goles encajados por Keylor Navas, lo liberó de culpas, al expresar que las anotaciones llegaron por una ruta de ataque que el rival explota y muy bien, igual que las transiciones.

Lamentó que aunque les quitaron las transiciones, Newell’s no pudo dar respuesta en un momento del juego importante para ellos.

“Para nosotros era necesario evitar faltas en campo propio, y de generarlas, poder estar muy consistentes en el juego aéreo. La designación de marcas es responsabilidad mía”, afirmó.

En cuanto a la conformación del equipo, indicó que la búsqueda de jugadores no es propia del entrenador, sino de la gestión deportiva, que lo involucra a él, y lo tienen como responsable.

Sobre el sistema de juego, Soso indicó que interpreta que los futbolistas reconocen lo que quieren hacer, pero que hasta el momento ha sido insuficiente para ver a Newell’s en otro lugar de la tabla.

“En la complejidad de este fútbol hemos incorporado futbolistas que jerarquizan la plantilla, algunos aún no alcanzan el ritmo futbolístico y otros están en proceso de adaptación (...). Los plazos son muy cortos y como entrenador tengo que poder buscarles una adaptación lo antes posible”, citó.

Mariano Soso dijo que reconoce que tuvieron superioridad en zona media, sin dificultades defensivas, a excepción de la pelota para en contra, controlaron, pero les faltó tener la ventaja en la zona media que querían.

Según él, el esquema no fue condicionante ni determinante para la derrota. Además, insistió en que el rival no tuvo otras ocasiones que no fueran generadas por la pelota parada.

“Nosotros no sufrimos con las transiciones (...). No puedo fabricar otro argumento que no sea la pelota detenida en contra, cuando repaso lo que dejó el partido, inclusive en el dolor, como entrenador y como hincha valoro que el equipo tuvo el descuento y luego hubo otra ocasión en la que pudo empatar”, mencionó Mariano Soso.

Esta cobertura de La Nación siguiendo a Keylor Navas en Argentina con Newell’s Old Boys es posible gracias a la Agencia de Viajes Gurú.